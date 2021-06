Ein lauter Explosionsknall hat in der vergangenen Nacht die Schapdettener aus dem Schlaf gerissen. Gegen 2.40 Uhr haben unbekannte Täter den Geldautomaten im Dettener Dorfladen gesprengt. Personen wurden nach Auskunft der Polizei nicht verletzt. Die Explosion richtete allerdings einen erheblichen Schaden am Gebäude an, das nach erster Begutachtung durch einen Statiker aber nicht einsturzgefährdet ist.

Für die flüchtigen Täter hat sich die Sprengung nicht gelohnt. Sie zerstörten zwar die Hülle des Geldautomaten, doch blieb der innenliegende Tresor intakt. „Die Täter haben kein Bargeld erbeutet“, sagte Martin Herding, Vorstandssprecher der Volksbank Nottuln, im WN-Gespräch.

Die Fahndung der Polizei läuft. Eine Tätersuche in der Nacht mit Hubschrauberunterstützung hatte keinen Erfolg.