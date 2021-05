Die freie Zeit nutzt sie mit ihrer Freundin, um am ersten Öffnungstag ins Alstätter Becken zu steigen.

Die beiden Zwölfjährigen sind Mitglieder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). „Ich habe ein paar Monoflossen geschenkt bekommen, die ich ausprobieren möchte“, sagt eines der Mädchen. Das Einzige, was sie stört, ist, dass sie eigentlich nicht im tiefen Springerbereich tauchen dürfen. Denn dieser Bereich gehört nicht zu den vier Bahnen, die für das sportliche Schwimmen freigegeben sind.

So teilen sich die Schülerinnen die Wasserfläche mit Helga Gesenhues, Petra Wagner, Silke Tecker und Marion Endejann, die ruhig und mit Abstand ihre Bahnen ziehen.

Da wird gerne mal geflachst

Am Beckenrand sitzt Christa Esseling entspannt in einem Plastikstuhl. Die ehrenamtliche Helferin unterstützt Schwimmmeisterin Sonja Wältermann bei der Beckenaufsicht. „Es ist immer lustig hier“, erzählt Esseling, die seit sechs Jahren für den Förderverein bei der Aufsicht hilft. „Das Ehrenamt ist ganz wichtig“, sagt die Alstätterin und meint damit ganz allgemein das Engagement für die Gemeinschaft. Aufsicht und Schwimmerinnen kennen sich. Da wird gerne mal geflachst. Im Zwei-Stunden-Rhythmus jeweils von 9 bis 11 Uhr beziehungsweise 11 bis 13 Uhr helfen rund 30 Frauen bei der Aufsicht. Wenn die Schwimmmeisterin sich zum Beispiel kurz um die technische Anlage kümmert, muss trotzdem jemand am Becken aufpassen.

Zum Einlassbeginn um 9 Uhr ist gleich die erste Reservierungszeit mit sechs Personen ausgebucht. Die Alstätter haben förmlich auf heißen Kohlen gesessen, dass ihr Bad endlich wieder aufmacht. „Es sind auch schon Leute aus Ahaus da gewesen“, erzählt Schwimmmeisterin Sonja Wältermann. Die Leute vermissten es einfach, wieder schwimmen zu dürfen.

Online-Reservierung stört nicht

Das bestätigen auch die vier Frauen, die ihre Bahnen ziehen. „Wir freuen uns einfach“, sagt Silke Tecker. „Man weiß, dass man hier nette Leute trifft“, fügt Petra Wagner hinzu. „Eigentlich bin ich jeden Tag da. So wie es die Zeit zulässt“, sagt Helga Gesenhues. Die Alstätterinnen besitzen Saisonkarten.

Dass der Zutritt derzeit nur über eine Online-Reservierung im Viertelstundentakt für eine Badezeit von 90 Minuten möglich ist, stört sie nicht. Mit der Technik haben sie keine Schwierigkeiten. Und wenn eine Zeit einmal ausgebucht sein sollte, empfinden die vier Frauen den 15-Minuten-Rhythmus als sehr flexibel. „Hauptsache die Duschen sind warm“, sagt eine der Frauen. Die vier lachen und ziehen ihre nächste Bahn.