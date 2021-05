Für fleischverarbeitende Betriebe sind regelmäßige PCR-Testungen der Mitarbeiterschaft verpflichtend vorgeschrieben. Im Rahmen einer solchen wurde jetzt der Infektionsausbruch festgestellt.

Zehn Infizierte wohnen in Schöppingen, sechs in Heek, vier in Ahaus und einer in Gronau. Vier wohnen im Kreis Coesfeld: einer in Nottuln und drei in Rosendahl. Das Gesundheitsamt des Kreises Borken hat daraufhin sofort für die 21 im Kreis wohnenden Personen und deren zwischenzeitlich ermitteltes Kontaktumfeld eine 14-tägige Quarantäne angeordnet sowie auch das Kreisgesundheitsamt Coesfeld für entsprechende Maßnahmen informiert.

Wie in solchen Fällen üblich ist auch der bei der Bezirksregierung Münster angesiedelte Arbeitsschutz eingeschaltet worden.

Vor fast genau einem Jahr hatte es in dem Zerlegebetrieb schon einmal einen größeren Coronaausbruch mit 33 infizierten Mitarbeitern gegeben, außerdem wurde damals ein Mitarbeiter des benachbarten Schlachthofs angesteckt.