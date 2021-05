Dies beschloss der Rat der Stadt Ahaus einstimmig in seiner jüngsten Sitzung.

„Nach ausgiebiger Beratung und der Beantwortung vieler Fragen durch zwei Vertreter der Bezirksregierung hat der Rat der Stadt Ahaus beschlossen, gegen die Ablehnung der Mehrklassenbildung Rechtsmittel einzulegen. Die Stadt wird daher sowohl eine Klage erheben als auch in einem Eilverfahren einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung stellen“, so Bürgermeisterin Karola Voß. Sie betonte, dass parallel selbstverständlich der Dialog mit der Bezirksregierung weiter fortgeführt und darum gerungen wird, gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten, die gewährleistet, auch künftig jeder Schülerin und jedem Schüler aus Ahaus einen Schulplatz an einer Ahauser Schule anbieten zu können.

Fehlende Kapazitäten

Die Stadt Ahaus hatte aufgrund der hohen Anmeldezahlen an der Irena-Sendler-Gesamtschule für das kommende Schuljahr 2021/2022 (197 Schülerinnen und Schüler) bei der Bezirksregierung Münster erneut die Bildung einer Mehrklasse beantragt, die dann Mitte Mai abgelehnt wurde. Die Bezirksregierung begründete ihre Absage mit fehlenden personellen und angespannten räumlichen Kapazitäten an der Gesamtschule sowie mit der Entwicklung der Schulen in den Nachbarkommunen Heek und Legden. Über die Schulplätze in der Jahrgangsstufe fünf an der Irena-Sendler-Gesamtschule wurde in einem Losverfahren entschieden.