gronau/Ochtrup -

Gefährliche Körperverletzung an zwei Opfern, begangen von drei jungen Männern aus Ochtrup im Alter von 17 und 19 Jahren am 12. Oktober 2019 in der Nähe des Bahnhofs in Gronau, so lautete der Anklagevorwurf beim Jugendschöffengericht in Rheine. Die Angeklagten schwiegen zunächst.