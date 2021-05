Endlich was für die Synapsen

Das Jazzfest Gronau – es ist nach wie vor lebendig.

Und wie! Die Auftritte von Wolfgang Haffners Trio und dem Quartett 4 Wheel Drive konnten zwar nicht live in der Bürgerhalle verfolgt werden. Sie wurden gestreamt. Doch die Fans konnten sich der Mitgliedschaft in einer virtuellen Hör- und Erlebensgemeinschaft sicher sein. Der Spirit des Jazzfests – er kam offenbar auch durch Drähte (Lan) und Äther (WLan) in den Wohnzimmern an.

Gemeinschaftsgefühl auch in der Halle, wo sich ein professionelles Team – alle frisch negativ auf Corona getestet – um die Übertragung der Konzerte und das Drumherum kümmerte. Wiedersehensfreude herrschte – viele Anwesende arbeiten seit Jahren beim und fürs Jazzfest.

Trotzdem war natürlich vieles anders. Sonst blickt Otto Lohle in Hunderte Augenpaare, die ihn erwartungsvoll ansehen, wenn er Bands ansagt. Am Dienstagabend war es lediglich ein einziges Kameraobjektiv – wie viele Menschen sich auf der anderen Seite dieses Auges befinden, das wussten er und seine Kollegin Sabine Thünenkötter zu dem Zeitpunkt noch nicht. Später stellt sich heraus: Über 600 Geräte sind eingeloggt. Die Reaktionen im Chat lassen nicht lange auf sich warten.

Kommentare im Chat Viele Zuhörerinnen und Zuhörer zuhause nutzen die Gelegenheit, Kommentare im Konzert-Chat abzugeben. Sie waren des Lobes voll: „Schon einige Streaming-Konzerte in den vergangenen Monaten gesehen, aber das hier ist High-End. Da kann sich das gesamte Team mal ordentlich auf die Schultern klopfen“, lautete eine Zuschrift. „Ein Träumchen. Kulisse, Musiker, Bild und ein Ton, den ich niemals für möglich gehalten hätte! Toller Job! Danke!“, schrieb ein anderer.Vielfach wurde einfach Dank für den wundervollen Abend geäußert. „Wow“, „Klatschen bis zum Umfallen“ „Respect“ „Ihr macht so gute Laune“ „In diesen Zeiten mal eine schöne, gelungene Abwechslung. Hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr alle wieder“ dann aber live.Und das wohl schönste Lob: „Das ist sooooooooooo schön! Leute, ohne Witz . . . Ich heul gleich . . .“ ...

Und die Musik: Vierradantrieb mit Antischlupfregelung, Einzelradaufhängung und Beschleunigung von 0 auf 100 in wenigen Sekunden, um es mal metaphorisch auszudrücken. Nils Landgren (Posaune), Michael Wollny (Klavier), Lars Danielsson (Bass) und Wolfgang Haffner (Schlagzeug) bilden das Quartett 4 Wheel Drive. Die Musiker veredeln einige Popstandards. Die Ballade „She is Always a Woman“ von Billy Joel etwa, oder „Lady Madonna“ von Lennon/McCartney. „That‘s All“ von Phil Collins – allesamt Themenlieferanten, die Anstoß und Anreiz für elegische bis rasante Interpretationen bieten.

Vier musikalische Charaktere, vier starke Individuen

Die vier sind selbst Komponisten. Das Stück, das der Band den Namen gab (oder war‘s umgekehrt?) heißt „4WD“ und wurde von Lars Danielsson geschrieben. „Polygon“, ein atemberaubendes Stück von Michael Wollny, „Lobito“ von Wolfang Haffner“ oder „Le Chat sur toit“ von Landgren.

Vier musikalische Charaktere, vier starke Individuen – deren Kreativität in dieser Kollaboration nicht nur addiert, sondern potenziert wird. Meister ihrer Instrumente sind sie allemal – aber sie stellen ihre Meisterschaft in den Dienst des Gesamtklangs. In den Soli allerdings – da zeigt sich die überschäumende Energie und der schier unerschöpfliche Ideenreichtum: Wollny changiert dabei zwischen impressionistischen, flirrenden Intermezzi und kraftstrotzender Explosionen – mit allen Differenzierungen zwischen den Extremen. Der Pianist birst vor Spannung; seine Füße wippen unruhig, immer wieder erhebt er sich von seinem Schemel und greift mit den Händen in die Saiten des Flügels.

Wolfgang Haffner Trio und 4 Wheel Drive 1/28 Wolfgang Haffner Trio und 4 Wheel Drive Foto: Martin Borck

Wolfgang Haffner Trio und 4 Wheel Drive Foto: Martin Borck

Wolfgang Haffner Trio und 4 Wheel Drive Foto: Martin Borck

Wolfgang Haffner Trio und 4 Wheel Drive Foto: Martin Borck

Wolfgang Haffner Trio und 4 Wheel Drive Foto: Martin Borck

Wolfgang Haffner Trio und 4 Wheel Drive Foto: Martin Borck

Wolfgang Haffner Trio und 4 Wheel Drive Foto: Martin Borck

Wolfgang Haffner Trio und 4 Wheel Drive Foto: Martin Borck

Wolfgang Haffner Trio und 4 Wheel Drive Foto: Martin Borck

Wolfgang Haffner Trio und 4 Wheel Drive Foto: Martin Borck

Wolfgang Haffner Trio und 4 Wheel Drive Foto: Martin Borck

Wolfgang Haffner Trio und 4 Wheel Drive Foto: Martin Borck

Wolfgang Haffner Trio und 4 Wheel Drive Foto: Martin Borck

Wolfgang Haffner Trio und 4 Wheel Drive Foto: Martin Borck

Wolfgang Haffner Trio und 4 Wheel Drive Foto: Martin Borck

Wolfgang Haffner Trio und 4 Wheel Drive Foto: Martin Borck

Wolfgang Haffner Trio und 4 Wheel Drive Foto: Martin Borck

Wolfgang Haffner Trio und 4 Wheel Drive Foto: Martin Borck

Wolfgang Haffner Trio und 4 Wheel Drive Foto: Martin Borck

Wolfgang Haffner Trio und 4 Wheel Drive Foto: Martin Borck

Wolfgang Haffner Trio und 4 Wheel Drive Foto: Martin Borck

Wolfgang Haffner Trio und 4 Wheel Drive Foto: Martin Borck

Wolfgang Haffner Trio und 4 Wheel Drive Foto: Martin Borck

Wolfgang Haffner Trio und 4 Wheel Drive Foto: Martin Borck

Wolfgang Haffner Trio und 4 Wheel Drive Foto: Martin Borck

Wolfgang Haffner Trio und 4 Wheel Drive Foto: Martin Borck

Wolfgang Haffner Trio und 4 Wheel Drive Foto: Martin Borck

Wolfgang Haffner Trio und 4 Wheel Drive Foto: Martin Borck

Danielsson ist mehr als eine treuer Begleiter im Hintergrund. Seine Bass-Intros und Soli atmen Tiefe. Landgren – der auch schon mal gerne volle Funk-Power gibt – zeigt sich eher introvertiert und auf ein gemeinsames Klangerlebnis aus. Und Haffner macht sein Ding als treibender Motor dieser Band – mit ordentlich Hubraum (Entschuldigung, aber bei dem Bandnamen liegen Motorvergleiche nun mal auf der Hand).

Kommunikation ist alles

Haffner ist die verbindende Klammer an diesem Abend in der Bürgerhalle. Das Trio mit seinen jungen Sidemen Simon Oslender an den Tasten und Thomas Stieger am E-Bass verbreitet gute Laune. Die drei spielen Kompositionen des Schlagzeugers wie zum Beispiel „Tres Hermanos“ und , Dando Vueltas. Oslender bedient neben dem Flügel seine Keyboards – mit einer erfreulichen Zurückhaltung. Der elektrische Pianoklang, den er einstreut, wirkt angenehm. Thomas Stieger lässt den E-Bass singen, Haffner erschafft mit seinem Schlagzeuginstrumentarium eine rhythmisch-komplexe Welt, in der sich seine beiden jungen Mitspieler erstaunlich gut zurechtfinden. Kommunikation ist auch hier alles: gegenseitige Aufmerksamkeit, motivierende nonverbale Mimik und Gestik – die Drei haben sichtlich Spaß endlich mal wieder aufzutreten. wenn auch „nur“ vor einem virtuellen Publikum.

Ein Doppelkonzert, das die Synapsen eine Weile beschäftigen dürfte . . .