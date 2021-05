Das Telefon bei Steuerberatern steht nicht mehr still

Die Vorbereitung für den Interview-Termin spricht bereits Bände: Es braucht mehrere Anläufe, bis Uwe Lippok Zeit für ein ausführliches Gespräch findet. Dass das dann Auge in Auge stattfindet, nur getrennt durch eine dicke Plexiglasscheibe, ist eine Ausnahme. Uwe Lippok berät seine Mandanten aktuell fast ausschließlich fernmündlich – und beinahe nonstop. „Der Tag besteht fast nur noch aus Telefonieren“, entschuldigt sich der Gronauer Steuerberater. Rund ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie sind er und sein Team noch immer täglich mit einem kaum zu bewältigenden Beratungsbedarf konfrontiert.

Pandemie beschert mehr Arbeit

Uwe Lippok und seine Berufskollegen gehören zu jenen, denen die Pandemie ein Mehr an Arbeit beschert hat – ganz im Gegensatz zu vielen seiner Mandanten: Unternehmer, die Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken mussten, Firmenchefs, deren Betrieb pandemiebedingt geschlossen ist und Selbstständige, die nicht wissen, wie sie ihre laufenden Rechnungen bezahlen sollen. Das Spektrum ist so groß wie das der Hilfsprogramme, die Bund und Länder im Laufe eines Corona-Jahres für die betroffenen Wirtschaftszweige aufgelegt haben.

Nachdem es bei den Soforthilfen im Zuge des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 zu Betrugsfällen gekommen war, wurde festgelegt, dass bei den Anträgen für Wirtschaftshilfe „prüfende Dritte“ mit eingeschaltet werden müssen. Das sind in der Regel Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer. Kurioser Nebeneffekt:

Mancher, der vor Corona ohne Steuerberater auskam, brauchte plötzlich einen. Lippok: „Da sind auch Mandanten nur mit diesem Problem zu uns gekommen.“ Einzelmandat heißt das im Steuerberater-Jargon – weiterer Zusatzaufwand. Aber Uwe Lippok sieht sich auch in der Verantwortung, zu helfen. „Da haben wir keine Leute weggeschickt“, betont er.

Was den Finanzexperten zusätzlich die Arbeit erschwert, sind die vielen Änderungen und Anpassungen, die die jeweiligen Programme durchlaufen haben – seien es die Soforthilfe, die November- und Dezemberhilfe, die Neustarthilfe oder die Überbrückungshilfe. Hier ist man inzwischen bei Überbrückungshilfe III angekommen. „Seit 1. Mai ist das Portal für Änderungsanträge wieder geöffnet worden“, erklärt Uwe Lippok.

„Das heißt, wir müssen alle unsere Anträge noch einmal durchprüfen und gegebenenfalls anpassen.“ Das Ganze sei ein „laufender Prozess“, so Lippok: „Wir müssen sicherstellen, dass wir die Bedingungen kennen und unsere Mandanten informieren.“ Es sei vorgekommen, „dass wir selbst auch nur die Nachrichten vom Abend vorher kennen“, aber Mandanten, die mit dem Rücken zur Wand stünden, riefen gleich am nächsten Tag an, um sich entsprechend beraten zu lassen. Auch die Förderprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau fallen in dieses Spektrum. Insgesamt sei „der Beratungsbedarf sehr hoch“. Lippok: „Die Telefone stehen nicht mehr still.“

Das normale Geschäft läuft weiter

Für ihn und sein Team bedeutet das: Arbeitszeiten ausweiten, teils bis in den Abend, „weil ja das normale Geschäft weiterläuft.“ Dabei gebe es natürlich auch in seinem Team die allgegenwärtige Sorge vor Ansteckung, Probleme mit dem Alltag in der Familie – Stichwort Home-Schooling – und die Sorge um Freunde und Familie.

Gerade in den ersten Monaten des Jahres haben Steuerberater traditionell viel zu tun, weil dann Bilanzen und Steuererklärungen anstehen. „Die, denen es gut geht, haben ja auch Jahresabschlüsse und dergleichen.“ Auch wolle nicht jeder, der die unter dem Eindruck von Corona gewährten Fristverlängerungen in Anspruch nehmen könnte, das auch tun. „Und wer wirklich Hilfe braucht, der ruft auch am Abend oder Samstag an.“ Fazit: „Jeder macht hier Überstunden, weil es auch keine Möglichkeit gibt, sie abzufeiern.“ Gleichzeitig gebe der Arbeitsmarkt nicht das Personal her, das dringend gebraucht werde.

Vorausschauend handeln

Ihm sei wichtig, dass auch in der Krise vorausschauend gehandelt werde – „dass die Leute nicht mit dem Geld aus dem Hilfsprogramm die Hände in den Schoß legen und warten, bis es vorbei ist“. Entsprechend versuche er, seine Mandanten dazu anzuhalten, über die Krise hinaus weiterzudenken. Er gehe davon aus, dass es einen längeren, stufenweisen Rückkehrprozess geben werde, der aber kein einfaches Zurück bedeute. „Manches unternehmerische Handeln wird sich ändern, weil sich auch das Kundenverhalten ändert.“ Daher sei es wichtig, sich frühzeitig auf das Später vorzubereiten.

Uwe Lippok ist zuversichtlich, dass dabei viel Gutes zu erwarten ist – vorausgesetzt, die Impfkampagne hält, was sie verspricht. „Es gibt viele kreative Unternehmer, die das in Chancen umzukehren versuchen.“ So hätten sich manche, die sich zuvor sträubten, ins Internet zu gehen, diese Möglichkeit für sich entdeckt, während Gastronomen in Zeiten, als das möglich war, die Außenbereiche ausbauten und Messebauer vermehrt auf Zelt- und Außenveranstaltungen setzten.

Dass seine Kanzlei bislang nicht zu den Verlierern der Krise gehört, ist ihm dabei durchaus bewusst. „Es ist sicher nicht so, dass es bei uns zu Umsatzeinbußen führt“, räumt er ein. „Es sei denn, dass Unternehmen wegbrechen.“ Bislang habe er nur einen Gastronomiebetrieb in seiner Klientel gehabt, der aufgegeben habe. „Meine Erfahrung ist: Bevor ein Unternehmer Hartz IV in Anspruch nimmt, versucht er alles, um irgendwie anders durchzukommen.“ Ob das so bleibe – „das weiß man natürlich noch nicht.“