Bösewichte können auch Spaß machen

Cosplay ist eine in Japan geprägte Fanpraxis, die in den 1990er-Jahren mit dem Manga- und Animeboom auch nach Europa kam. Beim Cosplay stellt die Teilnehmerin oder der Teilnehmer eine Figur aus einem Manga (Comic), Anime (in Japan produzierte Zeichentrickfilme, Film, Videospiel oder anderen Medien durch ein Kostüm und Verhalten möglichst originalgetreu dar. (Wikipedia)