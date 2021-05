Zukunft des offenen Ganztags

Auf die Offenen Ganztagsschulen (OGS) an den Grundschulen kommt eine gravierende Veränderung zu. Alle Kinder, die ab dem Sommer 2025 eingeschult werden, sollen einen Rechtsanspruch auf eine ganztägige Förderung erhalten. Einen Referentenentwurf des Ganztagsförderungsgesetzes hat das Bundesfamilienministerium Mitte April bekanntgegeben.

Deshalb beschäftigte sich der Schulausschuss in seiner jüngsten Sitzung mit dem Thema. Eine Besonderheit in Gronau ist, dass sich die OGS und auch die Übermittagsbetreuung (Ümi) von der Basis her entwickelt hat. Dementsprechend liegt sie an sieben von acht Grundschulen in Händen der schulischen Förder- beziehungsweise Betreuungsvereine. Lediglich an der Hermann-Löns-Schule ging diese Aufgabe vor fünf Jahren in die Hände eines externen Trägers über – das Diakonische Werk des Ev. Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken.

Steigende Nachfrage erwartet

Es ist davon auszugehen, dass aufgrund des Rechtsanspruchs mehr Eltern von dem Angebot Gebrauch machen werden. Dementsprechend wird die Nachfrage steigen und damit auch der Raum- und Personalbedarf an den Grundschulen. Damit die Trägervereine diesen Anforderungen gewachsen sind, sollen diese vor allem im administrativen Bereich entlastet werden. Dazu haben die Ganztagskoordinatorinnen der Martin-Luther-Schule, Elke Golitsch, und der Lindenschule, Manon Overhagenböck, bereits ein Konzept entwickelt. Dies stellten sie im Schulausschuss vor. Kernideen des Konzepts sind unter anderem eine gemeinsame Buchführung und Personalabrechnung, gemeinsame Bildungs- und Fortbildungskonzepte und ein abgestimmtes Ferienbetreuungsangebot. Das Konzept soll (zumindest in Teilen) bereits zum Schuljahr 2022/23 umgesetzt werden.

Angebot von der Basis

Es sei gut, dass das Angebot OGS in Gronau von der Basis komme. Das solle auch so bleiben, sagte Birgit Hüsing-Hackfort (WEG) nach der Präsentation. Gleichzeitig sei es aber auch wichtig, die Vereine zu entlasten. Dieser Einschätzung schloss sich Susanne Trautwein-Köhler (Grüne) inhaltlich an. Bernhard Greitenevert (CDU) hakte nach, ob die Betreuungsvereine aber grundsätzlich erhalten bleiben sollen. Dies bestätigte Manon Overhagenböck: „Die Vereine bleiben bestehen, einige Aufgaben werden aber ausgelagert.“

Engmaschige Begleitung

Die Stadtverwaltung, bei der seit dem Schuljahr 2018/19 durch Beschluss einer Satzung schon die Erhebung der Elternbeiträge für OGS und Ümi angesiedelt ist, kündigte an, die weitere Entwicklung engmaschig zu begleiten. So ergebe sich zum Beispiel eventuell Klärungsbedarf mit Blick auf die Frage, ob im Rahmen der angedachten Veränderungen auch rechtliche Änderungen nötig seien – etwa die Gründung eines neuen Vereins. Zugleich sicherte die Verwaltung zu, „die politischen Entscheidungsträger stets zeitnah über den Entwicklungsstand und die verwaltungsinternen Prüfergebnisse/Einschätzungen (zu) informieren“.