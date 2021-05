Corona verschärft die Probleme

Ein niedergelassener Psychiater bot ihm auf Anfrage einen Termin im nächsten Jahr an. Die kassenärztliche Vereinigung verwies ihn an einen Psychiater im Kreis Steinfurt, der angeblich noch Termine frei habe – was sich als Fehlinformation erwies. Lediglich für ein Erstgespräch gab es hier Kapazitäten, nicht aber für eine kontinuierliche Behandlung. Man riet dem Hilfesuchenden zu einer stationären Behandlung, weil dort die Wartezeiten nicht so lang sind. Doch eine stationäre Behandlung kann sich der Gronauer, der zurzeit arbeitssuchend ist, aus wirtschaftlichen Gründen nicht leisten: „Meine Frau hat eine volle Stelle, und wir haben zwei kleine Kinder.“ Fällt er also für die Kinderbetreuung aus, wird der Familie schlimmstenfalls die wirtschaftliche Grundlage entzogen.

Psychiatrische Institutsambulanz am Lukas-Krankenhaus

Also versuchte der Mann es bei der Psychiatrischen Institutsambulanz (Pia) am Lukas-Krankenhaus. Doch auch dort sagte man ihm, dass er frühestens im Mai oder Juni einen Termin bekommen könne. Aber ohne Behandlung, so fürchtet der junge Mann, wird sich sein Gesundheitszustand nicht verbessern, bleibt er weiter arbeitsunfähig. „Zurzeit bin ich in ein tiefes Loch gefallen“, beschreibt er seinen Gefühlszustand.

Helmut Berndt, Diplom-Psychologe und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie ist Chefarzt und Leiter der Psychiatrie und Psychotherapie des Lukas-Krankenhauses. Er kann die Schilderung des Gronauers nachvollziehen und bestätigt sie: Die Behandlung bei Fachärzten – bei Psychiatern nicht anders als bei anderen Fachärzten – bringe lange Wartezeiten mit sich. Lediglich die Notfallversorgung und Kriseninterventionen seien kurzfristig verfügbar. Das Problem habe schon vor der Corona-Pandemie bestanden, sei durch diese aber noch verschärft worden, sagt Berndt im Gespräch mit den WN. So seien zum Beispiel für psychisch kranke Menschen viele angenehme Aktivitäten wie ein Kino- oder Cafébesuch nicht möglich. Aus solchen Ressourcen würden aber viele Patienten schöpfen, um ihren Alltag gut bewältigen zu können. Wieder andere würden eine Behandlung aus Angst vor einer Corona-Infektion auf die lange Bank schieben. Die Folge: „Es kommt vermehrt zu Notaufnahmen“, sagt Helmut Berndt.

Können erkrankte Menschen etwas tun, um möglichst schnell behandelt zu werden? Sie könnten gegebenenfalls eine stationäre oder teilstationäre Behandlung in Betracht ziehen, denn dafür sei die Wartezeit nicht so lang. „Man braucht aber auch Glück, muss viel telefonieren und sich auf viele Wartelisten setzen lassen“, empfiehlt der Chefarzt.

In seiner Verzweiflung hat sich der Gronauer schon per E-Mail an die Gesundheitsminister von NRW (Karl-Josef Laumann, CDU) und des Bundes (Jens Spahn, der außerdem heimischer CDU-Bundestagsabgeordneter ist) gewandt. Aus beiden Ministerien erhielt der Gronauer nach eigenem Bekunden sinngemäß die Auskunft, man könne ihm nicht helfen.

Für den konkreten Einzelfall mag das stimmen. Auf lange Sicht kann aber niemand anders helfen als die Politik. Das sieht auch Helmut Berndt so. Der Chefarzt hofft, dass durch die Corona-Pandemie die Problematik stärker in den Blick gerät und bei den Politikern „etwas hänge bleibt“ und sie etwas ändern. Dabei geißelt er mit Blick auf sein Fachgebiet vor allem die wirtschaftliche Perspektive. Denn einerseits sei es im Bereich der Psychiatrie besonders wichtig, Zeit für die Menschen und für Beziehungsarbeit zu haben. Und andererseits ist er überzeugt, dass Einsparungen bei der ambulanten psychiatrischen Versorgung nur dazu führen, dass es insgesamt für die Versorgungssysteme teurer wird, die mutmaßlichen Einsparungen sich also letzten Endes ins Gegenteil verkehren.