Schließlich sei der alkoholisierte Täter in Richtung Bahnhof verschwunden.

Vorfall vom August 2018

Ursprünglich war das Schöffengericht in Ahaus mit dem Fall befasst. Weil aus dessen Sicht auch ein versuchtes Tötungsdelikt infrage kam, wurde die Sache dem Landgericht übergeben.

Gefährliche Körperverletzung lautet letztlich der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Beim Verfahrensauftakt sagte der 59-Jährige, er könne sich an den Vorfall, der in einem Nebenraum mit Spielautomaten passiert sein soll, kaum mehr erinnern.

Messer zerbrach beim Angriff

Das Messer war laut Anklage beim Versuch, den anderen Mann damit zu verletzen, zerbrochen. Der Angegriffene hatte nach der Auseinandersetzung allerdings blutende Wunden am Ohr und an der Kopfhaut. „Der hatte überall an seinen Sachen Blutflecken“, sagte bei Gericht jetzt ein Zeuge, der für die Vernehmung aus seiner heutigen Wohnort München anreisen musste.

Er habe damals an einem der Automaten gespielt. Hinter einer Trennwand sei es offenbar wegen eines Streits „sehr laut“ geworden. Er habe nicht verstanden, worum es gegangen sei, weil sich die Männer „auf ihrer eigenen Landessprache unterhalten haben“. Als sich eine Schlägerei entwickelt habe, sei er „dazwischengegangen“. Später hätten den Angeklagten „drei Personen festhalten“ müssen, um ihn von weiteren Attacken abzuhalten.

„ Man musste ihnen alles aus der Nase ziehen Man musste ihnen alles aus der Nase ziehen “ Die Kriminalhauptkommissarin als Zeugin

Die Polizei war an dem Abend mit zwei Beamtinnen und einer Auszubildenden am Tatort eingetroffen. Eine Kriminalhauptkommissarin schilderte als Zeugin, dass sie die Umstände vor Ort als „vom Gefühl her komisch“ empfunden habe. Die Personen in dem Café seien kaum bereit gewesen, etwas über den Vorfall zu sagen. „Man musste ihnen alles aus der Nase ziehen.“

Ihre Kollegin erklärte: „Niemand wollte uns etwas sagen.“ Den Namen des mutmaßlichen Täters hätten die beiden Polizistinnen dann doch noch erfahren. „Sein Name war uns bekannt, weil er in vielen Dienstbesprechungen vorkam.“ Der 59-Jährige sei schon zuvor aufgefallen wegen „Streitigkeiten mit anderen“ und aggressivem Verhalten unter Alkohol“. Der Prozess wird fortgesetzt.