Frust und Freude liegen in diesen Tagen bei den Mitstreiterinnen der Seebrücke Gronau dicht beieinander. Davon berichteten Britta Siepmann, Nora Hassenpflug und Carolin Hermes bei einem Redaktionsbesuch. Auf der einen, der frustrierenden Seite steht für sie die Niederlage im Stadtrat. Dort wurde im Februar ihr Antrag abgelehnt. Der beinhaltete unter anderem die Forderung, Gronau möge dem Bündnis Seebrücke beitreten. Auf der anderen Seite jedoch stehen eine sehr gut verlaufene Spendenaktion – und Rückendeckung von einem Gronauer Ehrenbürger.

Schuhe für Geflüchtete

10 000 Paar Schuhe für Geflüchtete an Europas Außengrenzen wollte die Gruppe im Rahmen einer gemeinsamen Aktion verschiedener Initiativen und Vereine sammeln helfen. Allein in Gronau wurden es über 1200 Paar Schuhe, deutschlandweit über 25 000 Paar. „Und die Schuhe waren ganz überwiegend noch gut in Schuss, teilweise sogar neuwertig“, berichtet Nora Hassenpflug. Positives Feedback habe es dann auch gegeben, als die Schuhe bei den Bedürftigen ankamen. Und zwar sowohl von Partnerorganisationen vor Ort als auch von den betroffenen Menschen in den Flüchtlingslagern. „Da war bei uns die Freude groß, nachdem wir im Rat so abgeschmettert wurden“, sagt Carolin Hermes.

Auf diese Freude hat Gronaus berühmtester Sohn ein Sahnehäubchen gesetzt. „Wir haben Udo Lindenberg geschrieben. Wir wollten ihn darüber informieren, was im Rat passiert ist und haben uns ein Statement dazu von ihm erhofft“, erzählt Nora Hassenpflug. Lindenbergs Reaktion sei „noch viel besser“ gewesen: Der gebürtige Gronauer schickte der Seebrücke eine selbst gestaltete Postkarte: „Big Ahoi aus Hamburg nach Gronau. Bündnis Seebrücke Gronau. Top, was ihr macht. Habt ihr e.V.? Euer Udo“ Auf die Karte folgte kurz darauf eine Geldspende im vierstelligen Bereich für die Gruppe.

Geldspende von Udo Lindenberg

Mit diesem neuen Rückenwind wollen die Engagierten auf allen Ebenen weiter aktiv sein. Auf lokaler Ebene wollen sie weitere Anträge im Rat stellen. Auf regionaler Ebene läuft gerade eine intensive Vernetzungs- und Unterstützungsarbeit. „Wir beraten zum Beispiel andere Gruppen im Münsterland, die gerade entsprechende Anträge im Rat vorbereiten“, nennt Britta Siepmann ein Beispiel. Und auch die Frage von Udo Lindenberg kann sie bejahend beantworten: „Wir sind als Projekt des Sozialberatung Gronau e.V. unterwegs.“

Deutschlandweit wollen sie ihre Arbeit als Signal in Richtung Bundestagswahl verstanden wissen. Und auch Europa nehmen sie in den Blick. „Die Politik einiger europäischer Länder soll als Legitimation für das eigene Nicht-Handeln herhalten. Dabei brauchen die Menschen jetzt unsere Hilfe“, sagt Nora Hassenpflug.

Die nächste konkrete Aktion auf regionaler Ebene soll eine Fahrrad-Demo am 5. und 6. Juni (Samstag und Sonntag) werden. Dazu will das Aktionsbündnis in den nächsten Tagen einen Info-Flyer veröffentlichen.