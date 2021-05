Weitere Grundschule im Westen

Das Thema Schulplanung beschäftigt zurzeit – mal wieder – die Gronauer Lokalpolitik. Hintergrund: Gronau befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs, im Stadtwesten werden zum Schuljahresbeginn 2023/24 drei neue Grundschulzüge gebraucht. In seiner jüngsten Sitzung hat der Schulausschuss seine favorisierte Lösung auf den Weg gebracht: Die Buterlandschule soll dreizügig ausgebaut werden. Außerdem soll eine neue, zweizügige Grundschule – Arbeitstitel „Städtische neue Grundschule im Stadtwesten“ gebaut werden. Das letzte Wort in der Sache hat nächste Woche der Stadtrat.

Diskussionsbedarf gab es insbesondere, weil die neue Schule mit den bestehenden Schulen in einem gewissen Konkurrenzverhältnis steht. Ursprünglich war sie dreizügig geplant, doch dann wurde einer der drei Züge der Buterlandschule zugeschlagen (Ratsbeschluss vom 17. März). In der jüngsten Schulausschusssitzung ging es nun vor allem um das Verhältnis der neuen Grundschule zur Martin-Luther-Grundschule.

Erheblicher Raumbedarf

Der Martin-Luther-Schule, die im laufenden Schuljahr 206 Schülerinnen und Schüler in acht Klassen besuchen, hat einen erheblichen Raumbedarf. Das schulische Regelangebot sei zwar in den bestehenden Räumen zu realisieren, notwendige Flächen für weitere Differenzierung sowie Inklusions- und Integrationsarbeit fehlen aber „in Gänze“, wie es in der Sitzungsvorlage des Schulausschusses heißt. Außerdem sind zurzeit große Teile der OGS in das ehemalige Stadtteilzentrum Grow ausgelagert (mehrere Hundert Meter von der Schule entfernt). Deshalb soll für die Martin-Luther-Schule ein neues bauliches Konzept entwickelt und umgesetzt werden.

„ Wenn es erst mal eine neue Schule gibt, rennen die Eltern da hin wie blöd. Wenn es erst mal eine neue Schule gibt, rennen die Eltern da hin wie blöd. “ Birgit Hüsing-Hackfort (WEG)

An dieser Stelle hakte Bernhard Greitenevert (CDU) ein. Er könne sich mit dem Antrag, eine neue Grundschule im Stadtwesten zu bauen, zurechtfinden. Aber nur, wenn die Martin-Luther-Schule vor dem Bau der neuen Schule grundsaniert werde. Genau das beantrage er. Birgit Hüsing-Hackfort (WEG) schloss sich diesem Antrag spontan an. „Wenn es erst mal eine neue Schule gibt, rennen die Eltern da hin wie blöd“, argumentierte sie. Dann hätte die Martin-Luther-Schule im unsanierten Zustand das Nachsehen.

Bei der Bauverwaltung und den Schulplanerinnen traf dieser Antrag auf weniger Gegenliebe. Es bestehe die Gefahr, dass die neue Schule nicht rechtzeitig fertig werde, wenn man ihre Errichtung zeitlich von der Sanierung der Luther-Schule abhängig mache, argumentierte die Leiterin des städtischen Gebäude- und Liegenschaftsmanagements, Andrea Winkler.

Raumprogramm Die baulichen Veränderungen an den Schulen werden auf der Grundlage eines Raumprogramms geplant. Neben der Buterland- und der Martin-Luther-Schule hat der Schulausschuss auch Raumprogramme für die Bernhard-Overberg-Schule und das Werner-von-Siemens-Gymnasium zur Kenntnis genommen und gutgeheißen. Nun soll der Bauausschuss mit diesen Programmen weitere Planungsschritte gehen. Für die Bernhard-Overberg-Schule steht unter anderem wegen der Schadstoffbelastung des Altbaus ein Umzug auf das Germania-Areal im Raum. Am Gymnasium bringt vor allem der Wechsel von G8 auf G9 (Abitur nach 13 Schuljahren) Raumdefizite mit sich. ...

Linsey Meyer-Kernebeck (SPD) sagte, sie habe den Antrag von Greitenevert zunächst ganz charmant gefunden, müsse nun aber davon abrücken. „Ich will nicht, dass eine neue Schule fertig ist, aber die Kinder nicht reindürfen – da kann ich nicht mitgehen.“ In die gleiche Richtung argumentierte Susanne Trautwein-Köhler (B‘90/Grüne): „Die Martin-Luther-Schule darf nicht hinten ‘rüberfallen, aber mit diesem Antrag würden wir uns selbst ein Bein stellen.“ Schließlich ließ Bernhard Greitenevert sich auf die Formulierung ein, dass es das Ziel sein solle, beide Schulen gleichzeitig fertigzustellen.

Erweiterungsoption auf Dreizügigkeit

Sein Fraktionskollege Ibrahim Savci brachte für die neue Schule außerdem die Ergänzung ein, dass die Bauverwaltung schon bei der Planung der Schule eine Erweiterungsoption auf eine Dreizügigkeit berücksichtigen solle. Nächste Woche Mittwoch wird sich nun zeigen, ob der Rat den Empfehlungen des Fachausschusses folgt.