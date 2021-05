Erstmals hat der Antrag auf die Ansiedlung einer neuen Gastronomie in einem politischen Gremium eine Mehrheit erhalten. Der Haupt- und Finanzausschuss stimmte am Mittwochabend mit neun (CDU plus Bürgermeister, UWG und FDP) gegen acht Stimmen (SPD, Grüne, WEG, Pro Bürgerschaft, GAL/Linke) dem Vorhaben zu. Entscheiden wird der Rat in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch. Es dürfte ein knappes Ergebnis werden.

Die Wassersportabteilung des SV Vorwärts und der Reiterhof Rüenberg hatten Stellungnahmen abgegeben. Der Segelverein befürchtet, dass sich das neue Gebäude negativ auf die Windverhältnisse in der Seebucht auswirkt. Die Verwaltung hat daraufhin eine Berechnung in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse noch nicht vorliegen.

Stellungnahmen vom Segelverein und Reiterhof

Der Reiterhof fürchtet Lärmbelästigungen und eine höhere Verkehrsdichte, die den Betrieb beeinträchtigen könnten. Die Verwaltung sieht dagegen keine Gefahr, dass Reitwege nicht mehr sicher genutzt werden könnten bzw. Zufahrtswege zum See nicht mehr sicher von Reitern gekreuzt werden können. Würde man diese Annahme bejahen, wäre sämtlichen Bemühungen zur Attraktivierung der Freizeit- und Erholungsangebote am See die Grundlage entzogen – auch die Erweiterung vorhandener Nutzungen.

„Die Anrainer fühlen sich offenbar nicht einbezogen“, kritisierte Gaby Drees (Bündnis 90/Grüne). Diesen Vorwurf wies Bürgermeister Rainer Doetkotte entschieden zurück. Die Stadt sei aktiv auf Vereine, Familien, Betriebe und Institutionen zugegangen, seit zwei Jahren werde miteinander gesprochen.

Mangelnde Transparenz

Drees kritisierte auch mangelnde Transparenz im Vergabeverfahren. „Es muss einen zweiten Bewerber gegeben haben", sagte sie. Stadtbaurat Ralf Groß-Holtick verwahrte sich gegen den Eindruck, es sei manipuliert worden. Es stimme, dass es im Vorfeld des Bewerbungsverfahrens Interessenten gegeben habe – aber auf die offizielle Ausschreibung hin habe es lediglich die eine, jetzt vorliegende Bewerbung gegeben. „Mehr Öffentlichkeit ging nicht“, fand auch der Bürgermeister.

Argumentativ gab es nicht viel Neues: Die Befürworter des Projekts sehen mehr Chancen als Risiken. Sergej Kernebeck (FDP) führte an, dass sich gerade junge Familien eine Gastronomie wünschen. Auch die Bestandsgastronomie könne profitieren. Die Gegner wie Norbert Ricking (SPD) befürchten einen drohenden Verlust des naturnahen Charakters des Sees.