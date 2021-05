Da staunte ein Gronauer nicht schlecht, als er seine Mülltonne am Dienstag vergangener Woche nach der Leerung zurück an ihren angestammten Platz stellen wollte. Der Behälter war weg, mutmaßlich gestohlen. So berichtete der Mann der Polizeileitstelle den Sachverhalt. Pflichtgemäß leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls ein. Wie sich kurze Zeit später herausstellte, verhielt es sich jedoch ganz anders. Diebe waren nicht am Werk, sondern eine „gemeine mobile Müllpresse“. Der Müllwagen hatte die Tonne komplett verschluckt, aufgrund eines Defektes an dem Behälter. Ein gutes Ende für den Gronauer. Er bekommt ein neues Abfallgefäß.

Das Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wird dennoch zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft übermittelt. Einstellen kann die Polizei ein Verfahren nämlich nicht.