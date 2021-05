Wetterbedingt musste die Feuerwehr Gronau am Freitagabend zweimal ausrücken. Der Sturm hatte gegen 20 Uhr einen zwölf Meter hohen Baum auf der Gronauer Straße umgeweht. Dieser versperrte die Fahrbahn. Mittels Motorsäge wurde die Gefahrenstelle beseitigt (Foto). Anschließend ging es zur B 70 Richtung Alstätte. Dort befand sich ein abgebrochener Baum auf dem Radweg. Auch hier wurde mittels Motorsäge das Problem erledigt.

Schon gegen 19.10 Uhr war die Feuerwehr nach einer Alarmierung durch einen Heimrauchmelder ausgerückt. In einem Wohnhaus an der Schillerstraße hatte eine Person Essen auf dem Herd zubereitet. Dabei wurde der Rauchmelder ausgelöst. Der vorhandene Hausnotrufknopf des Bewohners wurde aktiviert. Die Feuerwehr schaltete den Herd aus, nahm die Pfanne von der Kochstation und lüftete die Wohnung. Nachbarn kümmerten sich um den unverletzten Bewohner.

Bereits um 19.55 Uhr kam die nächste Meldung. Auf einem Parkplatz an der Königstraße war ein sechs Monate altes Kind in einem Auto eingeschlossen. Der Fahrzeugschlüssel befand sich ebenfalls im Pkw. Die Feuerwehr öffnete eine kleine Seitenscheibe, danach konnte die Mutter ihr Kleinkind wieder in die Arme schließen, so die Feuerwehr.