Zu solch einem persönlichen Plätzchen auf dem Laga-Gelände gehören zwei Picknick-Liegen mit Sonnenschutz, die auf einer eigenen Kunstrasenfläche stehen. Eisgekühlte Getränke liefert nach Vereinbarung Duesmann Catering dazu. Häppchen, Snacks und sonstige Leckereien stellt sich jeder auf dem Abendmarkt individuell zusammen. „Natürlich können auch Familien einen Picknick-Platz buchen. Schon jetzt haben wir eine ganze Reihe von Reservierungen erhalten“, sagt Maike Knichwitz (Stadtmarketing). Gebucht werden kann über gronau-inside.de.

Erster Abendmarkt am 17. Juni

Der erste Abendmarkt in diesem Jahr findet am 17. Juni (Donnerstag) statt. Weitere Termine sind ebenfalls donnerstags, und zwar am 8. Juli und am 12. August. Dass die dann jeweils gültigen Abstands- und Hygieneregelungen eingehalten werden müssen, ist sicher selbstverständlich. Auch im letzten Jahr habe das prima geklappt, ist Elke Rinke zuversichtlich, dass es in dieser Hinsicht auch diesmal keine Probleme geben wird.

„Interessierte Aussteller können sich ebenfalls noch melden“, so Elke Rinke, die sehr froh ist, dass mit Unterstützung von Sponsoren wie der Sparkasse in vertrauensvoller Zusammenarbeit attraktive Freizeitangebote für die Bevölkerung erarbeitet werden können.