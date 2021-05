Gronau -

In einem Forscherhaus werden Kinder und Jugendliche an die Themenbereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik herangeführt. In Stadtlohn gibt es so eine Institution schon. Doch das ist aus Gronauer Perspektive zu weit weg, findet die Wählergemeinschaft Epe Gronau.