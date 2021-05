Wenn eine Straßenspur aufgrund von Bauarbeiten gesperrt wird, dann sind die Verkehrsregelungen eigentlich allen klar: Es muss ein anderer Weg genommen werden. Kaum jemand käme auf die Idee, wenn nicht beispielsweise eine Ampelregelung installiert ist, einfach die Gegenfahrbahn anzusteuern und diese als Geisterfahrer zu benutzen. Bei Radfahrern sieht die Situation aber anders aus.

Auf der Ochtruper Straße sind immer wieder Schüler auf dem Radweg zwischen der Zuwegung zum Schulzentrum und der Innenstadt auf der falschen Straßenseite unterwegs. Und auch die Polizei sorgt vor Ort immer wieder dafür, dass die auf der falschen Seiten fahrenden Verkehrsteilnehmer angehalten und verwarnt werden.

Wechselseitiger Verkehr?

Dass dies auch im Bereich von Baustellen der Fall ist, sprach SPD-Ratsherr Eckhard Bohn in der jüngsten Sitzung des Gremiums an. Er verwies im Gespräch mit unserer Zeitung auf eine Baustelle an der Vereinsstraße, sprach aber auch die noch länger gültige Regelung auf der Hauptstraße zwischen Gronau und Epe an. Dort ist derzeit eine Radweg-Fahrbahn wegen Bauarbeiten im Erdreich gesperrt. Und auch in den kommenden Wochen werden dort Sperrungen auf dem Programm stehen, weil der Radweg zwischen den Stadtteilen verbreitert werden soll.

„Ist es möglich, während der Bauphasen den vorhandenen Radweg für wechselseitigen Verkehr zu nutzen“, formulierte er eine offizielle Anfrage an die Verwaltung.

Anfrage im Rat

Die Antwort darauf liegt zwar noch nicht vor, unsere Zeitung suchte allerdings den Kontakt zum Fachamt und bekam eine Aussage, die dem Antragsteller nicht wirklich gefallen wird: „Das ist zu gefährlich“, erklärte Wilfried Klemm, der im Ordnungsamt für die Absperrung von Baustellen zuständig ist. Dabei hatte er weniger den langsam in die Pedale tretenden Fahrer als vielmehr diejenigen im Sinne, die auf E-Bikes mit hoher Geschwindigkeit unterwegs sind und im schlimmsten Fall kollidieren könnten. „Das kann sogar tödlich enden“, verwies der langjährige Verwaltungsmitarbeiter auf ein Risiko, das nicht zu unterschätzen sei.

Für die Fietsenfreunde, die zwischen Epe und Gronau unterwegs sind, empfiehlt Klemm ohnehin die nahezu parallel verlaufenden Fahrradstraßen. Der Eschweg und der Riekenhoffweg stellen die für Ortskundige leicht zu findende Alternative zum hauptstraßenbegleitenden Radweg dar. Wer die Gegenseite nutzen möchte, der muss sein Fahrrad schieben. Alternativ kann auch die Straßenfahrbahn von Radfahrern gemeinsam mit den anderen Verkehrsteilnehmern genutzt werden, da es keine Zwang zur Nutzung des Radweges gebe.