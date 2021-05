Für zwei Tage wurde der ehemalige Bürgerservice im Rathaus am Freitag und Samstag zu einem Informations- und Impfzentrum für Zugewanderte mit Sprachbarrieren aus Gronau.

Ziel der Stadt war es, Personen mit Migrationshintergrund mit Unterstützung von Sprachmittlern des Kreises zu informieren und Fragen zu beantworten, was in Hausarztpraxen zum Teil nur mit großen Problemen möglich gewesen wäre. Zugleich war auch medizinisches Personal vor Ort und sorgte dafür, dass 475 Personen an beiden Tagen zusammen vom Team von Dr. Woltering geimpft wurden.

„Großartiges Geschenk“

„Fast 500 Impfdosen sind ein großartiges Geschenk für die Menschen unserer Stadt“, freute sich nach dem Ende der Aktions Gronaus Bürgermeister Rainer Doetkotte. „Impfstoff war dann doch am Ende Mangelware“, verweist er darauf, dass das motivierte Team gerne noch weitere Personen geimpft hätte. Allerdings gingen die der Stadt durch den Kreis zur Verfügung gestellten Dosen am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr zuneige.

Beratung und Impfung

„Das war eine Chance, die wir einfach genutzt haben“, freute sich Doetkotte im Nachgang über den reibungslosen Ablauf. „Wir haben diese Aktion kurzfristig mit dem Kreis, den ehrenamtlichen Sprachmittlern und unserem medizinischen Netzwerk aus Gronau an zentraler Stelle im Rathaus auf die Beine gestellt.“ Alle Aktiven seien wirklich begeistert gewesen.

„Am Freitag wurde festgestellt, dass die Menschen Information und Beratung gesucht haben und sich anschließend für die Impfung entschlossen haben“, sorgt Stadtsprecherin Gabi Könemann für einen Vergleich zwischen den beiden Aktionstagen. „Am Samstag kamen viele Menschen mit dem klaren Ziel der Impfung.“ Da habeoffensichtlich die Mund-zu-Mund-Information bereits zur Aufklärung innerhalb der Zielgruppe beigetragen. „Die Beratung wurde seltener gesucht“, so Könemann abschließend.