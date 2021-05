Zu einem Brand wurde die Gronauer Feuerwehr am Montagmittag gerufen. Sie rückte mit mehreren Fahrzeugen zur Wilhelmstraße in Epe aus. Zum Glück stellte sich heraus, dass der Schaden gering war: In einer Wohnung war ein Topf auf dem Herd vergessen worden. Das qualmte – hatte aber keine größeren Folgen.