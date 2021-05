„Schön, dass alle wieder da sind!“

Ein komisches Gefühl sei es schon, meint Franziska Bakenecker. Sie habe es eben noch zu ihrer Freundin gesagt, sagt die 18-Jährige: „Monatelang sieht man immer nur ein paar Leute, und plötzlich sind da wieder so viele Menschen auf einmal.“ Ungewohnt sei das. „Aber auch schön!“

Gerade hat die zweite große Pause begonnen am Werner-von-Siemens-Gymnasium in Gronau, wo Franziska Schülerin der Q1-Stufe ist. Nächstes Jahr will sie Abitur machen. Einen Großteil des laufenden Schuljahrs hat sie wegen Corona in wechselnden Unterrichtsformen verbracht – mal online, mal im Wechselunterricht, je nach aktueller Corona-Lage. Am meisten vermisst habe sie dabei den Austausch mit anderen Schülern. Dass nun endlich wieder ein einigermaßen normaler Schulbetrieb möglich ist, findet sie „definitiv besser als vorher“.

Das sieht auch ihr Rektor so. „Es ist schön, dass alle wieder in der Schule sind“, sagt Thomas Herden. Er finde gerade wichtig, dass die Schüler einander wieder in ihren Altersklassen begegnen. Ihm werde in der Öffentlichkeit meist zu sehr über Lerndefizite diskutiert. „Ich finde, dass das Fehlen der Gruppe nicht stark genug in den Mittelpunkt gerückt wird.“ Die Stimmung am ersten Morgen in „so etwas Ähnlichem wie Normalität“ erlebe er um sich her als erleichtert und entspannt.

Lernrückstände

In Sachen Lernrückstände will man am Gymnasium neue Wege gehen, um den Schülerinnen und Schülern passgenau zu helfen. Neben einer auf drei Wochen verlängerten Sommerschule gibt es erstmalig ein besonderes Angebot für die Schülerschaft. „Wir haben für den 14. Juni einen Sprechtag für Schülerinnen und Schüler eingerichtet“, erklärt Thomas Herden. Die Idee: Analog zum Elternsprechtag stehen die Lehrer einen Tag lang ihren Schützlingen zur Verfügung, um im persönlichen Gespräch herauszuarbeiten, welche individuellen Unterstützungsangebote die Schüler jeweils brauchen – unabhängig von den Hilfsangeboten, die aus der Politik kommen. „Die meisten Maßnahmen sind immer wie Rasenmäher“, meint Herden. „Wir wollen die Maßnahmen stärker an den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler orientieren.“ Und dabei gehe es betontermaßen eben nicht nur um Lerninhalte, sondern auch um die psychosoziale Komponente. Herden: „Es geht nicht nur um Noten, sondern auch um Befindlichkeiten.“

Pausenhof wieder gefüllt wie in Vor-Corona-Zeiten

Auch an den Grundschulen hat sich in der großen Pause der Hof wieder gefüllt wie in Vor-Corona-Zeiten. „Wir sind wieder komplett“, freut sich Stefanie Hüning. Die kommissarische Leiterin der Buterlandschule erlebt die Stimmung am ersten Morgen nach den Beschränkungen als gut. „Es haben sich alle gefreut, dass es wieder losgeht.“ Vor allem das Erleben von Regelmäßigkeit und geregeltem Alltag tue allen gut, meint sie. „Natürlich ist da auch im Hintergrund die Sorge, ob das alles gut geht“, bekennt sie. Die Zeit bis zu den Sommerferien sei mit fünf Wochen aber überschaubar. Die Schattenseite: „Es wird wahrscheinlich nicht möglich sein, die Lücken aufzuholen.“ Man werde aber alles dafür tun und einen Schwerpunkt auf die Hauptfächer legen.

An der Georgschule in Epe herrscht nicht nur draußen vor der Tür eitel Sonnenschein. „Ich freue mich total“, erklärt Schulleiterin Susanne Reckels. „Das ist es, warum ich diesen Beruf mache.“ Gerade hat sie eine Doppelstunde mit 24 Erstklässlern hinter sich. „Das war sehr schön anzuschauen“, sagt sie. Auch wenn ein konzentriertes Arbeiten nur schwer möglich war, weil sich alle so viel zu erzählen hatten nach all der Zeit. Reckels lacht: „Ich habe irgendwann gesagt, Ihr seid wie ein kleiner Haufen Spatzen.“ Aber sie habe das bewusst zugelassen. „Wir lassen die Kommunikation und die Freude am Miteinander zu, haben sogar extra die Tische im Hufeisen aufgestellt, damit sich alle sehen können.“

Gemächlicherer Wiedereinstieg

Die Kinder sollten eine gemächlicheren Wiedereinstieg bekommen, darum gebe es am ersten Tag auch noch keine Hausaufgaben. „Wir wollen erstmal ein positives Gefühl für die Schule wiederherstellen“, erklärt sie. Es gehe darum, die natürliche Neugier und Lernfreude der Kinder wieder zu wecken. Dafür nimmt Reckels auch in Kauf, dass Lernrückstände in der verbleibenden Zeit nicht komplett aufgeholt werden können. „Ich erwarte da auch Flexibilität von den weiterführenden Schulen“, stellt sie fest. „Die müssen die Kinder auch da abholen, wo sie stehen.“

Bei Thomas Herden läuft sie damit wohl offene Türen ein. „Die Jahrgangsstufen 5 und 6 sind die, die wir besonders im Blick haben müssen“, erklärt er. Das sei auch kein Thema, das sich kurzfristig erledigen lasse. „Das wird uns die nächsten Jahre begleiten.“ Sein Optimismus aber überwiegt, auch was die aktuelle Situation betrifft: „Wir hatten bisher keine Ansteckungsfälle in der Schule“, erklärt er. Außerdem gingen die Infektionszahlen runter und „alle tragen Maske“.

Franziska Bakenecker geht ebenfalls optimistisch zurück in die Schule. Sicher habe man weniger geschafft als im Lehrplan vorgesehen, „vor allem online.“ Sie glaube aber nicht, dass ihr das in ihrer beruflichen Zukunft schaden werde. „Ich denke, dass wir dadurch auch viel gelernt haben“, sagt sie. Sie könne sich jetzt besser selbstständig Dinge einteilen und mit manchen Problemen besser umgehen. „Und ich glaube, wir haben alles, was vorher selbstverständlich war, besser schätzen gelernt.“