Die Pfarrei St. Agatha in Epe lädt am morgigen Mittwoch um 19 Uhr zu einem Open-Air-Gottesdienst zum Fronleichnamsfest auf dem Fußballplatz im Eper Park ein. Nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung darf die Gemeinde in dem Freiluftgottesdienst hinter der Maske singen. Es können maximal 250 Personen teilnehmen. Sitzgelegenheiten sind vorhanden. Der Einlass auf den Fußballplatz erfolgt über das Tor am Parkplatz am Parkweg.

Anmeldungen werden am heutigen Dienstag jeweils in von 9 bis 11 Uhr und von 15 bis 17 Uhr unter 0175 9872358 entgegengenommen. Am Feiertag selbst (3. Juni) werden Heilige Messen um 8.30 Uhr und 11.30 Uhr in St. Agatha und um 10 Uhr in St. Georg gefeiert.