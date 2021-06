Als Streckenposten zurück zum Nürburgring

„Ich kann schlecht loslassen“, gibt Ralf-Udo Blöding unumwunden zu und schaut mit leuchtenden Augen auf den Wandkalender, in dem die Tage des 2. bis 6. Juni mit Leuchtstift markiert sind. „Dann bin ich im Rahmen des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring wieder einmal on tour“, erläutert der 64-Jährige. Jedoch nicht selbst als Fahrer, wie in den 90er Jahren, sondern als Streckenposten.

Streckenposten? „Ja, Streckenposten! Ich wollte dem Motorsport verbunden bleiben und hatte mich 2018 auf einen Facebook-Aufruf gemeldet, in dem Streckenposten gesucht wurden“, erklärt er. Aus versicherungstechnischen Gründen musste der Gronauer im Februar 2020 beim Deutschen Motorsport Bund (DMSB) hierfür eine Sportwart-Lizenz ablegen. Neben Flaggen-Kunde, Recht und Erste Hilfe standen in der Praxis auch Feuerlöschübungen sowie das Bergen von Verletzten auf dem Programm. Seitdem kann er weltweit auf allen Rennstrecken der FIA als Streckenposten zum Einsatz kommen – von Motorrad- und Tourenwagen-Rennen bis hin zur Formel 1. „Jetzt bin ich einer der 24 ehrenamtlichen Streckenposten der Motorsport Freunde Hocheifel, die beim 24-Stunden-Rennen den knapp vier Kilometer langen Abschnitt im sogenannten Kesselchen beobachten muss.

Aufgrund der Länge und der Topographie der 25,9 Kilometer langen Strecke ist die Rennleitung auf kurze, sachliche Informationen der Streckenposten angewiesen, um rasch auf Gefahrenstellen hinweisen und reagieren zu können. Wenn wir von `Bongartz` (Leitplanke kaputt) oder `Staffelarzt` (Unfall mit verletztem Fahrer) reden, weiß jeder, was Sache ist“, freut sich Blöding auf den Einsatz, auch wenn er selbst nicht mehr auf das Gaspedal tritt. „Der Motorsport ist sehr professionell geworden. Da können Hobbyfahrer kaum noch mithalten. Als Streckenposten bin ich aber nach wie vor mittendrin“, so Blöding, der im September 2020 sogar beim Formel-Rennen auf dem Nürburgring im Einsatz war. Die finanzielle Vergütung der Streckenposten sei nicht der Rede wert und würde oft nicht einmal die Kosten für die Anreise und Übernachtung decken. „Wer den Motorsport liebt, der wird mit dem Live-Erlebnis der Rennen mehr als genug belohnt. Das ist einfach Adrenalin pur“, nennt der Gronauer als Grund für sein Engagement.

Bereits im Alter von 22 Jahren trat er in den Automobil Club Gronau ein. Damit startete seine aktive Laufbahn. „Im Rahmen einer geschlossenen Veranstaltung fuhren wir mit unseren eigenen Wagen auf dem Amoco-Parkplatz kleine Slalom-Rennen auf Zeit. 1977 startete ich erstmals bei einem Autorennen im belgischen Zolder, ehe ich mit der Geburt unserer Kinder Falko und Svenja von 1981 bis 1993 eine schöpferische Pause eingelegt habe.“

Der Rennsport packte ihn erneut

Doch dann packte ihn der Rennsport erneut. Mit vier Fahrern ging es 1994 zu seinem ersten 24-Stunden-Rennen auf den Nürburgring. „Alle zwei Stunden wurden die Fahrer gewechselt, um Ermüdungserscheinungen vorzubeugen. Darüber hinaus konnten wir uns so die Kosten für dieses Event teilen. Es gibt sicher günstigere Hobbys als den Motorsport“, betont Ralf-Udo Blöding. Auch in den folgenden Jahren trat er gemeinsam mit Kurt Heim und Uli Feldhaus in der Rennsport-Szene in Erscheinung. „Wir hatten uns einen Toyota und einen Citroen zusammen gebaut, mit denen wir bis 2017 regelmäßig am 24-Stunden-Rennen, Rundstrecken-Challenges (RCN) und dem Vedol Langstrecken Pokal (VLN) teilnahmen. Für eine Platzierung unter den Profis und Werksfahrern von Audi, Porsche und BMW, die mit bis zu 300 km/h über die Strecke fegen, hat es leider nie gereicht. Wir waren schon froh, wenn unsere Tachonadel die 215 km/h-Marke erreichte. Aber wie heißt es doch so schön: Dabei sein ist alles“, so Blöding, der Ende 2019 nach 45 Dienstjahren als Polizei-Hauptkommissar in den Ruhestand verabschiedet wurde. Als gradliniger Typ mit Ecken und Kanten ist er WN-Lesern aus den Sommerkrimis bekannt, in denen er als Kommissar Blösing mit Leberwurstbroten und kriminalistischem Spürsinn so manchen Mörder zur Strecke brachte.

Und wenn Blöding einmal nicht auf den Rennstrecken unterwegs ist, zieht es den Präsidenten des Bürgerausschuss Karneval (BAK) in die fünfte Jahreszeit. „Jeder hat halt so seine Hobbys. Ich habe gleich zwei: den Motorsport und den Karneval“, sagt der Vielseitige.