Von den 39 Ländergrenzen im Schengenraum waren lediglich zwei während der gesamten Zeit der Corona-Pandemie offen. Eine davon: die Grenze zwischen Deutschland und den Niederlanden. Ein Zeichen für die „Leidenschaft, mit der die Landesregierung die grenzüberschreitende Zusammenarbeit verfolgt“, wie NRW-Europaminister Dr. Stephan Holthoff-Pförtner am Dienstag in einem Gespräch mit Journalisten sagte. „Grenzschließungen täuschen vor, eine Lösung zu sein“, sagte er. Das gegenseitige Abschotten gefährde aber vielmehr die Existenz der europäischen Gemeinschaft.

Dennoch: National unterschiedliche Herangehensweisen in der Pandemiebekämpfung können gerade im Grenzraum negative Auswirkungen nach sich ziehen. Um vorausschauend agieren zu können, wurde bereits im März 2020 eine grenzüberschreitende Taskforce eingerichtet. „Seitdem sind die Teilnehmer über 80 mal bei Telefonschalten zusammengekommen“, so der Minister. Die relevanten Ministerien der Länder sind in dem Gremium vertreten – von Gesundheit über Inneres bis hin zu Verkehr. Mittlerweile sind neben NRW, den Niederlanden und Belgien auch Niedersachsen und Rheinland-Pfalz vertreten.

Pragmatische Regelungen für Grenzpendler

Die Partner informieren einander über die Entwicklung der Pandemie in ihren Ländern (Infektionszahlen, Entwicklung auf den Intensivstationen, aktuelle Corona-Schutzmaßnahmen, absehbare Änderungen) und mögliche Auswirkungen für den Grenzraum. „Wir haben gelernt, auf regulatorische Unterschiede zu reagieren, indem wir zwischen den zuständigen Stellen vermitteln und pragmatische Lösungen ausgelotet haben.“ Pragmatismus tut auch not – weil die Menschen „in den Köpfen und Herzen eigentlich längst ohne Grenzen leben“, wie Holthoff-Pförtner sagte. Daher dürften notwendige Einreiseregelungen nicht zu Schranken werden. Für Grenzpendler beispielsweise wurden pragmatische Regeln gefunden.

Niederlande nicht mehr Hochinzidenzgebiet – leere Regale in Gronau

Seit dem Wochenende gelten die Niederlande nur noch als Risiko-, nicht mehr als Hochinzidenzgebiet. Die Pflicht, auch bei einem Kurztrip aus dem Nachbarland über die Grenze nach Deutschland ein negatives Testergebnis vorzuweisen, besteht nicht mehr. Ein Umstand, der sich an den Tankstellen und auf der grenznahen „Discountermeile“ in Gronau sofort bemerkbar machte. „Die Parkplätze sind wieder voll mit niederländischen Autos. In den Discountern sind einige Regale wie leer gefegt“, so eine Kundin.

PCR-Test bei Einreise in die Niederlande Pflicht

Dagegen haben die Niederlande die Einreiseregeln verschärft. Seit dem 1. Juni gilt eine PCR-Testpflicht. Doch auch hier gelten Ausnahmen im kleinen Grenzverkehr für Aufenthalte bis zu zwölf Stunden. Auch Grenzpendler zur Arbeit, zur Schule und zum Studium benötigen keinen Test. Die Bestimmungen gelten so lange, bis Deutschland in der Risikobewertung von „orange“ auf „gelb“ hinuntergestuft wird. Angesichts der fallenden Inzidenzen dürfte das bald geschehen.