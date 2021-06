„Wir freuen uns sehr über dieses Angebot und hoffen, dass es viele nutzen werden. Die kleinen Flitzer machen richtig Laune,“ so Stefan Busch, Pressesprecher der Stadtwerke Gronau, nach einer ersten Proberunde. Katharina Detert (Leitung Stadtmarketing Gronau) ergänzt: „Passend zum Sommer-Wetter geht dieses Angebot als ein weiterer Baustein an den Start und bietet so für Gäste und Gronauer eine neue Möglichkeit unsere Stadt zu erleben.“

Um die Abwicklung und Wartung kümmert sich Zweirad Scheipers. „Mit der regelmäßigen Wartung möchten wir mehr Sicherheit für alle Seiten schaffen,“ so Niklas Scheipers.

Die Preise im Überblick: sechs Euro für sechs Stunden, zehn Euro für einen ganzen Tag, 20 für ein komplettes Wochenende. Stadtwerke-Kunden erhalten gegen Vorlage der Plus-Service-Card oder Gronau-Plus-App 50 Prozent Rabatt. Eine Kaution von 100 Euro muss hinterlegt werden.