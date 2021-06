Sexuell grenzverletzendes Verhalten: weitere Vorwürfe

Gegen den im Jahr 2007 verstorbenen Pfarrer Johannes Thijssen, der seit 1983 in Epe lebte, gibt es weitere Vorwürfe. Eine Frau hat sich beim Interventionsbeauftragten des Bistums Münster, Peter Frings, gemeldet. Anfang der 1960er-Jahre sei die damals Zwölfjährige beim Überbringen einer Nachricht von dem Priester der Pfarrgemeinde St. Konrad in Rheine an die Brust gefasst worden.

„Sie habe das ihrer Mutter berichtet, die den Pfarrer deswegen auch zur Rede gestellt habe“, bestätigte Jan Kröger, leitender Pfarrer der Gemeinde St. Antonius Rheine, zu der St. Konrad heute gehört, im Gespräch mit unserer Zeitung. Danach habe es keinen Vorfall mehr in Bezug auf die Betroffene gegeben, bestätigte Frings gegenüber den WN.

Nicht selber betroffen

Kröger berichtete nach einer Unterredung mit Frings von einer weiteren Anruferin beim Bistum. „Sie war nicht selber Betroffene, gab aber an, dass der Pfarrer eine auffallende Nähe zu Messdienern gehabt habe und das nach eigener Beobachtung sein Verhalten missbräuchlich gewesen sei“, so Kröger weiter. Bei ihm selbst habe sich bislang niemand mit ähnlich gelagerten Vorwürfen gemeldet.

Wie berichtet, hatte das Bistum am Wochenende erste Vorwürfe eines Mannes gegen den Geistlichen bekannt gemacht, unter anderem in einem Gottesdienst am Freitag in Rheine. Der Mann, auch er zum Tatzeitpunkt Jugendlicher, habe von sexuell grenzverletzenden Fragen des Geistlichen berichtet, bestätigte Frings. Er verwies darauf, dass die Verlautbarung in Inhalt und Form mit dem mutmaßlichen Opfer abgesprochen worden seien, das Verfahren mit dem Mann abgesprochen wurde – eine für ihn wichtige Feststellung. Der Erstkontakt sei über die Historiker-Kommission der Uni in Münster gelaufen, die den Fall weiter an das Bistum geleitet habe. „Ich stehe auch heute noch mit dem Mann in Verbindung.“ Frings bestätigte, dass es im Fall des Mannes keine körperliche Gewaltanwendung gegeben habe, kein Körperkontakt erfolgt sei. Der Sprachkontakt soll aber grenzverletzend gewesen sein.

„Wir können natürlich keine Verstorbenen befragen“, machte er deutlich, dass eine Aufklärung nach solchen Meldungen sehr schwierig sei. Oft gebe es aber – wie auch in diesem Fall – nach einer Veröffentlichung weitere Meldungen aus der Gemeinde heraus, die dann auch aktenkundig gemacht würden. Das sei für eine Gesamtbetrachtung wichtig.

Ende April kontaktiert

Pfarrer Kröger erklärte, dass er Ende April über den Interventionsbeauftragten von dem ersten Vorwurf erfahren habe. Die Nachricht habe ihn „natürlich sehr schockiert und betroffen gemacht“, sagte Kröger. Daraufhin habe er sich mit dem Gemeindeteam St. Konrad und dem Interventionsbeauftragten des Bistums zusammengesetzt. In enger Absprache mit der betroffenen Person habe man die nächsten Handlungsschritte überlegt, bestätigte er die Ausführungen Frings. „Handlungsleitend war und bleibt für uns der Wunsch der betroffenen Person, diesen Sachverhalt offen zu machen und so eine größtmögliche Transparenz herzustellen“, schilderte Jan Kröger.

Möglichkeit zur Kontaktaufnahme

Das weitere Vorgehen liege nun zunächst einmal in den Händen des Interventionsbeauftragten, mit dem er im Austausch sei, und der Interventionsstelle. Es gehe auch darum, was möglicherweise weitere betroffene Personen „an weiteren Schritten von der Pfarrei und der Diözese wünschen“, sagte Kröger abschließend. Auch Epes Pfarrer Thorsten Brüggemann hatte im Gespräch mit den WN auf die Möglichkeit hingewiesen, mit ihm, der Präventionsbeauftragten Anne Grothe oder dem Bistum Kontakt aufnehmen zu können, sollte es auch in Epe zu Auffälligkeiten gekommen sein.

Wie Frings erklärte, seien noch keine weitere Personen an ihn beziehungsweise das Bistum herangetreten.