Jüdisches Leben gibt es seit 1700 Jahren in Deutschland. Daran wird in diesem Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen erinnert. Ein Aspekt, der bislang nur wenig erforscht ist: die Popularmusik. „Gab und gibt es jüdische Popmusik in Deutschland?“, fragt Britta Drewitz, Mitarbeiterin am Rock’n’Popmuseum in Gronau. „Wenn ja, wodurch zeichnet sie sich aus? Ist der Begriff überhaupt ,politisch korrekt‘? Welche Spuren hinterließen jüdische Musikschaffende in der hiesigen Region?“ Um diese und viele weitere Fragen geht es in einem Workshop, den das Museum am 10. und 11. September veranstaltet. Der Titel lautet: „Zu Abraham ins Lilienfeld“.

Der Titel spielt auf eine Aufführung der berühmten Operette „Die Blume von Hawaii“ des ungarisch-deutschen Komponisten Paul Abraham (1892 bis 1960) an, die bald nach ihrer Uraufführung 1931 in Leipzig auch im Konzertsaal „Lilienfeld“ in Gronau aufgeführt wurde. Wie viele andere jüdische Künstlerinnen und Künstler musste Abraham vor der nationalsozialistischen Verfolgung ins Ausland fliehen, seine Werke wurden nach 1933 verboten.

Der Workshop wird in Kooperation mit dem Institut für Musikwissenschaft an der Universität Münster und dem Ben-Haim-Forschungszentrum der Musikhochschule München durchgeführt. Das Projekt kam unter Beteiligung des Förderkreises Alte Synagoge Epe zustande.

Wissenschaftler begeben sich bereits auf die Suche nach Quellen aus dem westlichen Münsterland und den benachbarten niederländischen Städten. In dem Workshop soll es einen Austausch mit Interessierten geben, die ihre Erfahrungen einbringen sollen. Fragen wie: „Wie wurde die jüdische Unterhaltungsmusik im Münsterland wahrgenommen? Welche jüdischen Musiker waren in der Region aktiv? Wie lassen sich in dieser Musik und den Biografien die politischen und kulturellen Verschiebungen zwischen 1920 und 1945 wiederfinden?“ werden behandelt. Musikgeschichte und jüdisches Leben in Deutschland, individuelle Lebenswege und Regionalkultur stehen im Zentrum.

Für Britta Drewitz ist das Thema angesichts des aufflammenden Antisemitismus hoch aktuell. „Der Hiphopper Ben Salomon wurde wegen seines jüdischen Hintergrunds attackiert.“ Britta Drewitz kann sich außerdem vorstellen, dass das Thema im Schulunterricht einen neuen Zugang zur Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus bieten kann.

Eingeladen zu dem Workshop sind Fachpublikum wie auch interessierte Bürgerinnen und Bürger, die mehr über dieses spannende, schwierige und musikalisch überaus inspirierende Thema erfahren möchten. Es werden Musikbeispiele gehört und die Spuren von Künstlerinnen und Künstlern jüdischer Herkunft erforscht. Eine Führung durch die Ausstellungen im Rockmuseum ist Bestandteil der Veranstaltung. Eigene Beteiligungen mit Erinnerungen, Sammlungen und Erfahrungen sind herzlich willkommen.

Die Ergebnisse des Workshops werden im November präsentiert. Dann wird auch eine aus Israel stammende Rapperin auftreten.

Die Teilnahme kostet 15 (ermäßigt zehn) Euro. Anmeldungen sind erforderlich und werden unter britta.drewitz@rock-popmuseum.de oder 02562 814821 entgegengenommen.