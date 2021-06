Ferdinand lebt endlich auf

Er ist ein Haus auf Rädern – aber so rollen, wie es eigentlich geplant war, dass durfte Ferdinant bislang noch nicht.

Ferdinand, das ist eine Tiny-House, das der Gronauer Veranstalter von Nachhaltigkeitsmessen Autarkia als Highlight auf Ausstellungen, Stromhub bei den Open-Air-Veranstaltungen und vor allem als Machbarkeitsobjekt erstellt hat. Das rollende Holzgebäude befindet sich aktuell allerdings der Pandemie geschuldet nicht auf Messen, sondern in Epe. Es hat einen Zwischenstopp am Hotel Schepers in Epe eingelegt, wo es den Gästen ein besonderes Ambiente bietet und zugleich Einblicke in eine Wohnwelt ermöglicht, die für immer mehr Personen nachdenkenswert erscheint.

Tiny Häuser selten verfügbar

„Wir wollten auf unseren Messen immer gerne Tiny-Häuser zeigen“, erinnert Autarkia-Geschäftsführer Michael Lülf an die Anfänge der Planungen. „Vor Ort gab es immer wieder mal Betriebe, die ein Tiny-House zeigen konnten.“ In der Regel handelte es sich dabei aber um Kleingebäude, die im Kundenauftrag erstellt worden waren oder schnell verkauft wurden. Nichts aber, das regelmäßig vorzeigbar gewesen wäre.

Ferdinand ist kein Einzelkind. Die Erbauer der Grundstruktur des Autarkie-Waggons haben schon einige ähnliche Objekte erstellt. „Ferdinand ist aber der Einzige, der wie ein Lkw-Anhänger mit 80 Stundenkilometern über die Straßen rollen darf“, erklärt Lars Siepmann, der im Autarkia-Team intensiv an Planung um Umsetzung des Projekts beteiligt war. So konnte der Waggon, mit dem sie 2019 in Deutschland testweise unterwegs war, gerade einmal mit 25 km/h gezogen werden. Aber die gesammelten Erfahrungen waren positiv.

Bald wieder im Messeeinsatz

Wenn die Entwicklung der Corona-Lage es zulässt, dann wird Ferdinand im September komplett im Messeeinsatz sein. „Wir hatten ihn auch im vergangenen Jahr schon bei einigen Veranstaltungen dabei“, erinnert Michael Lülf. „Da war er aber noch nicht komplett fertiggestellt.“

Ferdinand in Funktion erleben 1/20 TIny House Autarkia Foto: privat

Wenn er der Zeit der messeseitigen Untätigkeit etwas Positives abgewinnen will, dann spricht Lülf davon, dass so Zeit blieb, ein Nebenprojekt wie die rollende Ausstellungsfläche mit großer Schaffenskraft voranzubringen. So wurde in der jüngeren Vergangenheit beispielsweise noch eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach errichtet und in Betrieb genommen, die sich mit einer Fernbedienung im Stand aufklappen lässt und dabei einen Spitzenleistung von fast sech Kilowatt erbringen kann.

Fahrzeug mit Kellerraum

Im „Keller“ des beweglichen Gebäudes – also unterhalb des Raumbodens zwischen den beiden Achsen – haben unter anderem Batterien mit einer Kapazität von 24 Kilowattstunden ihren Platz gefunden. Sie versorgen im Stand nicht nur die Haushaltsgeräte, Beleuchtung oder Infrarotheizungen mit Strom. Sie sind auch an starke Steckdosen gekoppelt, die in der Praxis neben anderen Messeständen auch E-Autos oder Fahrräder in begrenztem Umfang laden können.

Unvergesslicher Abend

Um Ferdinand näher kennenlernen zu können, kann derzeit in ihm ein sicherlich unvergesslicher Abend genossen werden. In Kooperation mit dem Hotel-Restaurant Schepers lädt Autarkia zum Tiny-House-Dinner für maximal sechs Personen ein. Auch wird bereits darüber nachgedacht, Übernachtungen in dem außergewöhnlichen Vehikel zu ermöglichen. Dazu gehört auch die Nutzung von Ferdinand als Ort für Konferenzen oder ein Probewohnen. Schließlich soll er mit vielen kleinen Details als Botschafter für eine nachhaltige Welt ein ökologisches Statement sein.