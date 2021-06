Ultraschall nimmt „unsichtbaren“ Nano-Kunststoff ins Visier

Das Gesamtprojekt setzt auf verschiedene Ansätze. Die erste Lösung zielt auf Mikro- und Nanoplastik ab, das die Meeresumwelt und letztlich auch Nahrungsketten beeinträchtigt. Mit einer Kombination aus Ultraschall, Flockungsmitteln und einem Trommelsieb soll Wasser aus industriellen Kühlwassersystemen getrichtert werden, um das schädliche Mikro- und Nanoplastik zu agglomerieren und aus den Gewässern herauszufiltern. Dabei muss darauf geachtet werden, das lokale Meeresleben zu schützen. Die Menge an Kühlwasser, die der Industrie entnommen und zurückgeführt wird, entspricht der Hälfte dessen, was der Rhein ins Meer einleitet.

Die zweite Aufräumtechnologie ist der autonome Mülljagdroboter „Seeker“, der allein oder zusammen mit menschlicher Hilfe an schwer zugänglichen Stellen patrouilliert. Seeker nutzt maschinelle Lernintelligenz, um den Plastikmüll zu identifizieren, zu überwachen und zu sammeln.

Die dritte Lösung ist die soziale App Empower, die Anreize und Belohnungen für lokale Freiwillige und Touristen für das Aufsammeln und Verfolgen von Plastikmüll, z.B. durch einen Rabatt auf die Lieblingspizza, Fitnessstudio oder Geschenke für andere.

Die Reinigungstechnologien werden in unterschiedlichen Umgebungen getestet, von Industrieanlagen in den Niederlanden bis hin zu touristischen Stränden und Naturgebieten. Bis zum Ende des Projekts sollen 90 Prozent des gesamten Mülls an den jeweiligen Orten entfernt werden. Das gesammelte Plastik soll recycelt werden.

Laut Gregor Luthe hat die Pandemielage auch etwas Positives gehabt: „Dank Covid-19 konnten wir die Entwicklung unserer Lösung beschleunigen, die nun kommerziell verfügbar ist. Wir freuen uns seine möglichen Vorteile im Wasser zu erforschen und unsere Ozeane und Wasserwege von Nanoplastik zu befreien.“

Cornelis van Houwelingen vom niederländischen Projektpartner DOW: „Wir wissen, dass wir das Problem des Plastikmülls nicht allein lösen können. (...) Bei Dow können wir auf zwei Arten zu diesem Projekt beitragen. Erstens können unsere Kühlwassersysteme potenziell als Filter fungieren, um das aus der Schelde kommende Mikroplastik herauszufiltern. Und mit den gesammelten Kunststoffen werden wir im Rahmen des Projekts ermitteln, welche praktikablen Recyclingwege möglich sind, was sich nahtlos in unsere Nachhaltigkeitsstrategie und die Förderung einer Kreislaufwirtschaft einfügt.“

Das Projektkonsortium besteht aus 17 Partnern aus zehn verschiedenen Ländern, darunter der Stahlhersteller Arcelor-Mittal, das Projekt „Venedig Lagune plastikfrei“ und das Energieversorgungsunternehmen Uniper sowie Forschungsorganisationen und Regierungsstellen.

InNo-Plastic startete im Oktober 2020. Das Projekt ist auf drei Jahre angelegt. Es wird mit einem Zuschuss von 7,4 Millionen Euro aus dem H2020-Forschungsprojekt der EU finanziert.