Von Swing bis Free – und ein Diplomkonzert

Gronau hatte während der Landesgartenschau 2003 die Möglichkeit genutzt, sich von seiner Sahneseite zu präsentieren. Das Jazzfest trug dazu bei – es war mit neun Tagen das bis dato längste. Das Festival ein Jahr darauf dauerte sogar vom 16. bis 25. April – allerdings fand nicht an jedem Tag ein Konzert statt. Dennoch sprengte das Gesamtbudget erstmals die Grenze von 220 000 Euro.

Moderate Eintrittspreise

Ohne Moos nix los – das gilt auch für den Kulturbetrieb. Dank der zahlreichen Sponsoren blieben die Eintrittspreise für die Konzerte moderat – vor allem im Vergleich zu anderen Festivals dieser Art. Kostenlose Konzertbesuche wie bei den ersten Jazzfesten ließen sich aber angesichts der hohen Programmvielfalt und -qualität schon lange nicht mehr verwirklichen. Auch der legendäre Kneipenabend am Freitag war nicht mehr gratis zu besuchen – was einige Gronauerinnen und Gronauer aus welchen Gründen auch immer übel nahmen. Viele Lauschepper mischten sich unter die Besucher, ohne einen Button erworben zu haben.

Um das zu verhindern wurden 2004 die Bahnhofstraße und der Heuss-Platz abgesperrt. Nur mit einem 7,50 Euro teuren Bänchen kam man durch die Sperre. Das führte zu vielen Diskussionen – aber ohne Obolus ließ sich das Programm einfach nicht mehr finanzieren.

Archie Shepp trägt die Fackel des Jazz weiter

Die Top-Acts des Jazzfests gingen erneut in der Bürgerhalle über die Bühne. Als Professor für Musikgeschichte trägt Archie Shepp die Fackel des Jazz weiter, und als Musiker und Komponist hält er das Genre lebendig. Für Shepp hat Jazz eine politische Botschaft. Der amerikanische Saxofonist und Sänger ließ das durchblitzen, als er von seinem Cousin erzählte, der als 15-Jähriger im Straßenkampf umkam. Authentizität war denn auch das Markenzeichen des Auftritts des Shepp-Quartets. Ob Balladen, Blues oder Mainstream, ob Bop oder Free-Jazz.

Das Trio Dieter Ilg (Bass), Charlie Mariano (Saxofon) und Paul Shigihara (Gitarre) hatte den Auftaktabend mit kammermusikalischem Jazz eröffnet. Paul Shigihara überraschte durch filigranes und einfühlsames Spiel auf der E-Gitarre. Feine, leicht verzerrte Tongespinste legten sich über das Spiel von Saxofonist Mariano und Ilg. Der technisch versierte Bassist glänzte auch solistisch.

Funk-Nacht

Bei einer „Funk-Nacht“ brannte das Trio des amerikanischen Gitarristen Hiram Bullock ein heftiges Feuerwerk ab. Neben knackigen Eigenkompositionen bereitete der Entertainer gekonnt bis elegant etliche bekannte Titel der Rockgeschichte auf. Danach herrschte Abba-Fieber in der Bürgerhalle: Tja, so kann‘ gehen, wenn Nils Landgrens „Funk Unit“ in der Stadt ist. Der Schwede wirkte seinerzeit bei Abba-Produktionen mit. Für seine damalige Tour drehte er die Stücke ordentlich durch den Funk-Wolf. Ein groovender Party-Abend.

Klaus Doldinger war schon mehrfach in Gronau - allerdings nie auf dem Jazzfest. Das geschah 2004 zum ersten Mal. Die Musiker von „Revista do Samba“ aus Sao Paulo ließen im Vorprogramm die vielfältige Geschichte des Samba Revue passieren.

Knarzig-rauchig-rau

Eindrucksvoll war der Auftritt von Marla Glen. Die Stimme der kapriziösen Lady würden wahrscheinlich selbst ihre zahlreichen Fans nicht wohlklingend nennen. Knarzig-rauchig-rau, für eine Frauenstimme sehr tief, vom Umfang her nicht gerade weit greifend – aber markant. Markant wie ihr androgynes Äußeres.

Hans Theessink, der aus Enschede stammende Bluesgitarrist, hatte die Gruppe Insingizi Emnyama aus Simbabwe mitgebracht. Sangeskunst mit den engen Harmonien, mit Schnalz- und Klicklauten, gab der Musik eine neue Dimension, ohne dass sie den Blues verleugnet hätte.

Mit dem Boban Markovic Orkestar öffnete sich das Jazzfest einer neuen musikalischen Richtung: der Balkan-Musik, die damals mit ihrer mitreißenden und auf westeuropäische Ohren exotisch wirkenden Rhythmik und von Blechbläsern dominierten Klängen über das Land schwappte. Damals noch ein Geheimtipp – danach war Musik aus Südosteuropa jahrelang nicht mehr wegzudenken.

Diplomkonzert im Jazzfest-Programm

Ein ungewöhnliches Ereignis wurde ins Jazzfest integriert: Perkussionist Andreas Hermjakob, vielen Gronauern als umtriebiger Musiker bekannt und beim Jazzfest im Hintergrund tätig, legte nach fünfjährigem Studium am Konservatorium Enschede sein Examen ab. Sein Diplomkonzert in der damals „Kaleidoskop“ genannten Lokalität im WZG bestand er mit Glanz und Gloria. Als einer der Juroren mit dabei: Perkussionist Nippy Noya, der schon mit unzähligen Musikern gespielt hat und damals Dozent am Konservatorium war. Heute ist Andreas Hermjakob Leiter der Musikschule in Ochtrup.

Einen Höhepunkt in der Sparte des traditionellen Jazz stellte der Auftritt der Chris Barber Band dar. Elf Multi-Instrumentalisten überraschten durch neue Ansatzpunkte, gepflegte Arrangements, Funken sprühende Spielfreude. „Ray Gelato und seine „Giants“ mixten Songs von Louis Prima, Dean Martin und Nat King Cole zu einem mitreißenden Swing-Ohrenschmaus.

Gemeinsam mit langjährigen Weggefährten wie der niederländischen Sängerin Greetje Kauffeld präsentierte Paul Kuhn Standards von Ellington bis Davis. Stilvoll und mit großartigem Drive. Auch Max Collie und seine Rhythm Aces waren beim Jazzfrühschoppen dabei. Den Abschluss des Festivals bildete das Gospelkonzert mit der Coolie Family aus New Orleans.