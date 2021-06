Gronau und der Groove

In einer Serie blicken die WN auf die Geschichte des Jazzfests Gronau zurück. Heute die 18. Ausgabe, die vom 21. bis 30. April 2006 dauerte.

Mehr denn je ein Fest im Sinne von „Abfeiern“ erwies sich das Jazzfest 2006. Auch wenn bei Jazzpuristen in jenem Jahr Wünsche offenblieben – auch sie hatten am Wortpaar „Gronau“ und „Groove“ ihre Freude. So schwelgten Fans gepflegter Arrangements von Jazz, Soul und Funk in ausverkauften Hallen in Erinnerungen an die 70er-Jahre: Die amerikanische Band „Earth, Wind & Fire Experience“ präsentierte eine Mischung aus Funk und erdigen Grooves, heißen Bläsersätzen, exzellentem Soul und eingängigen Schmusesongs. Eine exzellente Show mit zahllosen Hits von „Fantasy“ bis „Boogie Wonderland“, dargeboten von grandiosen Musikern und Sängern.

Breites musikalisches Spektrum

Das „New Cool Collective“ aus den Niederlanden kam dem Jazz-Ideal schon näher. Warum es jedoch das Adjektiv „cool“ im Namen trägt, wurde nicht deutlich. Die Musik der Band erwies sich nämlich als „heiß“. Latin-Rhythmen, afrikanische Gesänge und Bebop in Reinkultur steckten das breite musikalische Spektrum des Kollektivs ab. Perkussiv, mit intelligenten und witzigen Einfällen. Jazzige Unterhaltungsmusik, die ernst genommen wird . . .

„DePhazz“ präsentierte unaufgeregte Musik. Der auf Hochglanz polierte Sound ließ Experimenten beim Auftritt nur wenig Raum. Ein wenig mehr Spritzigkeit hätte allerdings nicht geschadet.

Die treibenden Funk-Rhythmen von „Incognito“, die ausdrucksstarke Bühnenpräsenz und Hits wie „Always there“ und „Don’t you worry ’bout a thing“ verfehlten ihre Wirkung nicht. Die Sängerinnen Imaani, Gail Evans und Carleen Anderson brachten ihre stimmlichen Charaktere ein.

Konzerte als Zitterpartien

Ach ja, dann war da noch „Mother‘s Finest“ – die Band ließ das Rock‘n‘Popmuseum erbeben.

Die Konzerte unter freiem Himmel am zweiten Jazzfest-Wochenende glichen einer Zitterpartie: Musiker mit klammen Fingern, Zuhörer in Wintermänteln: Das Wetter meinte es zumindest zeitweise wieder mal nicht gut mit dem Jazzfest. Kaum kam jedoch die Sonne durch, versammelten sich die Menschen um die Bands, begrüßten mit ihnen jeden Sonnenstrahl und ließen sich die Laune nicht verderben.

Beim Frühschoppen in der Bürgerhalle gab es viel Traditionelles. „Addi Münsters Old Merry Tale Jazzband“ und die „Traditional Old Merry Tale Jazzband“ bedienten sich unter anderem aus dem reichhaltigen Fundus deutschen Liedguts und drehten es durch den Wolf, bis daraus Stücke mit neuem Charakter entstanden. Doch Rhythm‘n Blues kam ebenso zur Geltung wie uriger Dixie, wunderbare Luis-Prima Nummern („Buena Sera, Signorina“), der „Basin‘ Street Blues“ oder New Orleans Stücke wie „Jambalaya“.

Quirliges Wirbeln

Wem die Herzen aber so richtig zuflogen, das war wieder einmal „Little Willie Littlefield“: Der kleine, große Boogie-Mann am Piano wirbelte so quirlig wie eh und je über die Pianotasten.

Mit der „Blues Queen“ Marva Wright aus New Orleans und ihrer großartigen Bluesband ging es weiter. Angesichts der kalten Temperaturen hatten die Veranstalter das Konzert von einer Außenbühne in die Halle verlegt.

Avantgardistische Note

„Concerto molto grosso“ – und das mit einem Schlagzeuger, der mit einer souligen Popband berühmt geworden ist: Pete Yorks Projekt „String & Swing“ beschallte die Bürgerhalle mit fast symphonischen Klängen. Neben der klassischen Jazzquartett-Besetzung sorgten vier Streicher für neue klangliche Akzente. Die grandios arrangierten Streichpartien fügten dem swingenden Jazz eine interessante, fast avantgardistische Note hinzu.

Im Kontrast dazu stand die Musik der „Barrelhouse Jazzband“, die traditionellen Jazz swingend interpretierten.

Den Abschluss des 18. Jazzfestes Gronau gestaltete die New Orleanser Gospelformation „The Friendly Travellers“.

Schon immer hatten Bands aus New Orleans eine große Rolle bei vom AK Jazzfest bzw. dem Kulturbüro organisierten Konzerten gespielt – angefangen bei Lillian Boutté beim ersten Jazzfest über Fats Domino und die „Spirit of Louisiana“-Tour bis hin zu zahlreichen Gospelformationen. Jazzfest-Organisator Elmar Hoff ließ seine Verbindungen in die Metropole spielen, woraus sich später freundschaftliche Kontakte sogar bis hin zu einer angedachten Städtepartnerschaft entwickelten. Umso mehr schockte die Nachricht von dem verheerenden Wirbelsturm Kathrina im August 2005 die Gronauer Freunde. So war es denn auch Elmar Hoff, der von Gronau aus Hilfsaktionen ins Leben rief, die bis heute fortgeführt werden.

Uneinigkeit im Hintergrund

Im Hintergrund gab es Uneinigkeit zwischen Hoff und dem damaligen Bürgermeister Karl-Heinz Holtwisch darüber, ob Sponsorengelder auch für ander kulturelle Zwecke verwendet werden sollten. Als Geschäftsführer der Kulturbüro Gronau GmbH setzte Hoff sich durch. Was allerdings dazu führte, dass ihm eine Versetzung (zurück) ins Rathaus angekündigt wurde. Die wurde allerdings nie umgesetzt. Zumal für Elmar Hoff ein Jahr später die schon vereinbarte Altersteilzeit begann.

Die Kontaktpflege zu den örtlichen und regionalen Sponsoren war stets Elmar Hoffs erfolgreiches Metier. Unterstützt wurde er dabei von seiner Frau Christa. Den Sponsoren – ohne die das Jazzfest zu den bestehenenden Konditionen nie hätte durchgeführt werden können – wurde gedankt, indem sie die Konzerte in speziellen VIP-Bereichen verfolgen konnten.

Derweil stieg der Zustrom auswärtiger Gäste kontinuierlich. Ein Umstand, der im weiten Umkreis zum Image Gronaus als Musikstadt beitrug.