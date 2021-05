Nienborg ist viel günstiger als Heek

Wie teuer sind Baugrundstücke in Heek?

Wie viel Geld Kaufinteressenten genau zahlen müssen, hängt immer vom individuellen Angebot, von der Lage des Grundstücks und von den Bauvorgaben ab. Eine Einschätzung ist aber anhand des Bodenrichtwerts möglich. Ein Gutachterausschuss bewertet jährlich die Grundstücke in jeder Kommune.

Der Bodenrichtwert für mittlere Wohnlagen in Heek liegt bei 120 Euro pro Quadratmeter.

Das ist im kreisweiten Vergleich relativ niedrig, aber höher als in den beiden angrenzenden Kommunen Legden (100) und Schöppingen (90).

Wo in Heek ist es besonders teuer, wo besonders günstig?

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Grundstücke in Nienborg in der Regel günstiger sind als in Heek. In Nienborg gibt es demnach Grundstücke, die nur 100 Euro pro Quadratmeter wert sind. Der maximale Bodenrichtwert liegt in diesem Ortsteil bei 120 Euro. In Heek hingegen ist der Minimalwert schon 125 Euro.

Besonders teuer sind Grundstücke entlang der B 70. Dort müssen Kaufinteressenten mit 145 Euro pro Quadratmeter rechnen. Allerdings ist in diesem Bereich – anders als in vielen Wohngebieten – auch eine mehrgeschossige Bebauung erlaubt.

Gibt es momentan in Heek überhaupt Baugrundstücke?

Nein. Weder auf der Internetseite der Gemeinde Heek noch auf den gängigen Immobilienportalen im Internet sind zurzeit Angebote zu finden. Die Gemeinde arbeitet aber zurzeit an der Ausweisung von zahlreichen Bauplätzen in einem neuen Baugebiet. Dennoch kommt es immer wieder zu Verkäufen. Im vergangenen Jahr wurden in Heek laut Grundstücksmarktbericht 24 unbebaute und 36 bebaute Grundstücke verkauft.

Wie viel müssen Kaufwillige für ein fertiges Haus bezahlen?

Die bebauten Grundstücke, die im vergangenen Jahr in Heek verkauft wurden, haben im Schnitt 232 000 Euro gekostet. Dieser Wert sagt jedoch nichts über das Alter oder den Zustand der Immobilie aus.

Ein Ein- oder Zweifamilienhaus mit einem Baujahr zwischen 1950 und 1974 kostet in Heek im Schnitt 217 000 Euro. Eine gleich alte Doppelhaushälfte liegt bei 149 000 Euro.

Wie sehen die Preise bei Eigentumswohnungen aus?

Weil es im vergangenen Jahr in Heek nur recht wenig Verkäufe von Eigentumswohnungen gab, gibt der Grundstücksmarktbericht diese Daten nur für gesamte Region Heek, Legden, Schöppingen, Stadtlohn an. Für eine Neubauwohnung wurden im Schnitt 2560 Euro pro Quadratmeter fällig.

Eine Wohnung mit 80 Quadratmetern Wohnfläche und ohne Grundstück kostet also rund 205 000 Euro. Das ist deutlich mehr als eine Doppelhaushälfte. Dieses Phänomen zeigt sich jedoch auch in allen anderen Kommunen des Kreises Borken.

Wie hoch ist die Miete in Heek?

Das Mietniveau hängt sehr stark von Alter und Ausstattung des Hauses ab. Grundsätzlich ist die Miete in Mehrfamilienhäusern etwas teurer als in Ein- oder Zweifamilienhäusern.

Ein Beispiel: Die Kaltmiete in einem 45 bis 70 Jahre alten Mehrfamilienhaus mit mittlerer Ausstattung liegt zwischen 3,55 und 4,95 Euro pro Quadratmeter. In einem Ein- oder Zweifamilienhaus mit gleichen Parametern müssen Mieter zwischen 3,85 und 5,25 Euro pro Quadratmeter zahlen.