Baltus und Neumann verlassen das Dinkelbündnis

Kurz und knapp verkündete Tobias Neumann diesen Schritt zu Beginn der jüngsten Ratssitzung am Mittwoch. Dabei sprach er auch im Namen seines Fraktionskollegen Rolf Baltus. Schon länger war in der Gemeinde das Gerücht kursiert, dass sich beim Dinkelbündnis etwas zusammenbraut. Jetzt machten Neumann und Baltus den Schritt in die Öffentlichkeit.

​„Es war eine Entscheidung, die über einen längeren Zeitraum gereift ist“, so Neumann. Bereits Anfang Mai hätten drei Mitglieder ihre Arbeit im Vorstand der Wählergruppe niedergelegt. Einer von ihnen war Tobias Neumann. Wer die beiden anderen sind, will er nicht sagen. Jetzt gingen Neumann und Baltus einen Schritt weiter und traten aus der Wählergruppe aus.

Hat nichts mit politischer Ausrichtung zu tun

Dabei habe diese Entscheidung nichts mit der politischen Ausrichtung des Dinkelbündnisses zu tun, betont Tobias Neumann. „Die Ziele haben auch weiterhin in großen Teilen unsere Zustimmung, das ist alles okay so weit.“ Vielmehr habe es an anderer Stelle gehakt: „In der Fraktionszusammenarbeit, insbesondere mit den Führungsköpfen, gab es Uneinigkeiten“, führt Tobias Neumann aus.

​Namen nennt Neumann nicht, aber es liegt auf der Hand, dass damit der Fraktionsvorsitzende Bernhard Holtkamp und der Vorsitzende der Wählergruppe, Prof. Dr. Berthold Wigger, gemeint sein dürften.

Die Uneinigkeiten bezogen sich wohl darauf, wie die künftige politische Arbeit und die Kommunikation des Dinkelbündnis aussehen soll. Details mag Tobias Neumann aus Rücksicht nicht preisgeben. Nur so viel: Die fehlende Kompromissbereitschaft sei ein wesentlicher Aspekt gewesen. „In Summe war das für uns beide jedenfalls nicht mehr tragbar.“

Jetzt als fraktionslose Ratsmitglieder

​Der Dinkelbündnis-Vorstand selbst war am Donnerstag zu keiner Stellungnahme bereit. Der Fraktionsvorsitzende der Wählergruppe, Bernhard Holtkamp, ließ eine entsprechende Anfrage unbeantwortet.

Lediglich auf seiner Internet-Homepage und der Facebook-Seite posteten die Dinkelbündnis-Verantwortlichen ein kurzes Statement: „Rolf Baltus und Tobias Neumann sind aus der Fraktion des Dinkelbündnisses ausgetreten. Wir bedauern diesen Schritt“, heißt es darin. „In den vergangenen Wochen haben wir intensive Diskussionen über die künftige politische Arbeit und die Kommunikation des Dinkelbündnisses geführt. Wir hätten uns gewünscht, dass sich Rolf und Tobias mit ihren Positionen an dieser Diskussion weiterhin beteiligen.“

Ob und wie sich der Austritt von Rolf Baltus und Tobias Neumann auf die politische Arbeit und Ausrichtung des Dinkelbündnisses auswirkt, wird sich noch zeigen. Klar ist jedenfalls, dass die beiden ihr Ratsmandat weiterhin ausüben möchten – als fraktionslose Ratsmitglieder. „Mir liegt das politische Geschehen in Heek am Herzen, darum will ich aktiv bleiben“, so Neumann.