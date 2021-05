Rolf Baltus und Tobias Neumann sind offenbar nicht mehr mit der künftigen politischen Arbeit und der Art der Kommunikation der Wählergemeinschaft einverstanden.

Darüber seien in den vergangenen Wochen intensive Diskussionen geführt worden. „Wir hätten uns gewünscht, dass sich Rolf und Tobias mit ihren Positionen an dieser Diskussion weiterhin beteiligen“, heißt es in einem heute Morgen veröffentlichten Statement des Dinkelbündnisses.