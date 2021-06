Es war das erste Mal, dass die Rot-Weißen ein Spiel gegen einen anderen Verein in diesem FIFA-Modus spielten, in dem man mit bis zu elf Spielern pro Team online gegeneinander antritt. Man kann sich theoretisch also eine ganze Mannschaft zusammenstellen und gemeinsam Spiele bestreiten. Jeder Spieler steuert dabei nur seinen selbst erstellten Charakter.

Im Vorfeld hatten sich Lukas Vortkamp (Eintracht Ahaus) und Frank Große Vestert (RW Nienborg) auf fünf Spieler je Mannschaft verständigt. Im Modus „Best of three“ (wer zuerst zwei Begegnungen gewinnt, hat den Vergleich gewonnen) ging es während des ganzen Abends knapp zu.

Entscheidung in Unterzahl

Die Eintracht konnte dabei die erste Begegnung mit 2:1 für sich entscheiden. RWN stellte daraufhin ein wenig die Mannschaft um und holte sich das zweite Spiel ebenfalls mit 2:1 Toren. Das letzte Spiel musste also die Entscheidung bringen. Nachdem ein Nienborger Spieler ausgefallen war, konnte die Eintracht die Überzahl im entscheidenden Duell nutzen und nach einem wiederholten 2:1-Erfolg die Serie mit 2:1 Siegen gewinnen.

Die Jungs waren sich einig, dass das nicht das letzte Spiel in diesem Modus gewesen sein soll. Interessierte Vereine können sich dafür gerne bei Lukas Vortkamp oder Frank Große Vestert (rw-nienborg.de/esport) melden.

Die Nienborger veröffentlichten in diesem Zusammenhang ein neues Vereinslogo für ihre e-Sportler. Das Logo zeigt einen Roten Husaren in Erwartung eines Gegners. Alle drei Begegnungen wurden auf dem Youtube-Kanal der Nienborger gestreamt und können jederzeit noch einmal angeschaut werden.