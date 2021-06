Werte verdoppelt

20 Teams, 249 aktive Radler, 58 173 geradelte Kilometer und neun Tonnen Kohlendioxid vermieden – das Endergebnis der Dinkelgemeinde kann sich wirklich sehen lassen.

Verglichen mit dem Vorjahr waren mehr als doppelt so viele aktive Fahrerinnen und Fahrer wie im vergangenen Jahr (101) dabei, die auch mehr als doppelt so viele Kilometer sammelten (2020: 27 517). Und so natürlich auch mehr als doppelt so viel Kohlenstoffdioxid einsparten (2020: vier Tonnen).

​Heek liegt im Kreis Borken zudem auf Platz zwei der Kommunen unter 10 000 Einwohner. „Das kann man schon als grandiosen Erfolg verbuchen“, ordnet Heeks Klimaschutzmanger Johannes Hericks das Ergebnis ein. „Die Gemeinde möchte allen zu diesem großartigen Erfolg gratulieren und sich gleichzeitig für die Teilnahme bedanken.“ Das Stadtradeln selbst ist ist eine Kampagne des „Klima-Bündnis“, in dem sich in 27 europäischen Ländern über 1700 Städte, Gemeinden und Kreise zum Schutz des Weltklimas zusammengeschlossenhaben.

Event mit Signalcharakter

Allein in Deutschland radeln von Mai bis Oktober Hunderttausende drei Wochen am Stück um die Wette und sammeln gemeinsam Radkilometer für „ein gutes Klima“ sowie für eine vermehrte Radverkehrsförderung in ihrer jeweiligen Heimatkommune.

​Nicht ohne Grund bezeichnet Heeks Klimaschutzmanger das Ganze als „ein Event mit Signalcharakter“. Denn neben dem Umweltaspekt sei das Ganze auch eine gute Werbung für das Radfahren an sich. Bei vielen Gelegenheiten biete es sich einfach an, das Rad zu nutzen.

Ob auf dem Weg zur Arbeit, für eine Radtour oder um Besorgungen zu erledigen. „Das vermeidet CO und ist gut für das Klima“, macht Johannes Hericks deutlich. Übrigens war das Teilnehmerspektrum in Heek bunt gefächert. Neben einem offenen Team, dem jeder beitreten konnte, stellten auch Garten- und Landschaftsbau Mensing, die 2G Energy AG oder RW Nienborg ein Team.

​Und natürlich schwangen sich auch die Heeker Mitarbeiter der Verwaltung wieder aufs Rad. Der klangvolle Name des Teams: „Dat Amt“. Auch Bürgermeister Franz-Josef Weilinghoff sammelte Kilometer. „Viele kommen mit dem Rad zur Arbeit, fahren damit zu örtlichen Terminen oder nutzen es regelmäßig in der Freizeit“, so Klimaschutzmanager Hericks.

Eine Siegerehrung für die erfolgreichsten Radler und Teams soll natürlich auch noch geben. Ort und Zeitpunkt stehen aber noch nicht fest. „Die Ehrung ist aber sehr zeitnah geplant“, so Johannes Hericks.