Freundlich, zuverlässig, verbindlich

Daran werden sich die Schöppinger erst gewöhnen müssen. Franz-Josef Gausling, bisher Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters und Fachbereichsleiter, geht nach 45 Jahren und zehn Monaten in der Gemeindeverwaltung in den Ruhestand. Der heutige Montag ist sein letzter Arbeitstag.

Das Rathaus ohne den 63-Jährigen, das dürfte für viele gewöhnungsbedürftig sein. Gausling kennt die Schöppinger Verwaltung wie kein anderer. „Ich bin der einzige, der noch im alten Amtshaus gearbeitet hat.“

Franz-Josef Gausling absolvierte seine Ausbildung zum Verwaltungsangestellten in Schöppingen. Er erinnert sich noch an seinen ersten Tag, den 1. August 1975. „Das war genau an meinem 18. Geburtstag. Das wusste nur keiner“, sagt Gausling. Da hatte er noch kein Auto und fuhr die Strecke vom elterlichen Hof mit dem Fahrrad. Damals, so Gausling, sei der 18. Geburtstag nicht groß gefeiert worden. „Der Führerschein war das Ziel“, erzählt er schmunzelnd.

Steuern in bar bezahlt

„Die meiste Zeit meiner Ausbildung habe ich bei der Gemeindekasse verbracht“, erzählt Gausling. Es war die Zeit, als es noch keine Computer gab. Die Steuern wurden vielfach bar eingezahlt. „Einige Bauern haben ihre Steuern gegen das Jagdgeld aufgerechnet und bekamen zum Teil noch Geld raus“, erinnert sich Gausling. Diese Bauern erschienen pünktlich am 15. Februar.

Sämtliche Vorgänge wurden feinsäuberlich auf einem Steuerblatt festgehalten. Das Geld kam in einen dicken Tresor. Die täglichen Ausgaben wurden den Einnahmen gegenübergestellt, dazu die Kontostände addiert und „dann ein Strich drunter gemacht. Das war‘s dann“, sagt Franz-Josef Gausling.

Doch diese Zeiten sind längst vorbei. „Verwaltung wird immer komplizierter. Wenn mir einer erzählt, durch eine Verwaltungsreform wird das besser, glaube ich das nicht“, sagt Gausling mit 45-jähriger Berufserfahrung im Rücken.

Eins ist für Franz-Josef Gausling aber über all die Jahrzehnte gleich geblieben. Er hat stets das Gespräch mit den Bürgern gesucht. Das war ihm immer wichtig. Freundlich, zuverlässig und verbindlich, das sind für den scheidenden Allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters elementare Werte innerhalb der Verwaltung. Gausling hat es vorgelebt, auch wenn er weiß, dass er es nicht allen immer recht machen konnte. „Wir sind Dienstleister der Bürger“, betont der 63-Jährige. So hat er seine Aufgabe gesehen. Er ist überzeugt, dass dieses Credo in der gesamten Schöppinger Verwaltung gelebt werde.

Erleichterung beim Einstieg

Eins hat seinen Einstieg in die Verwaltung erleichtert: Franz-Josef Gausling spricht Platt. „Ich glaube, ich bin noch der Einzige in der Verwaltung. Einige verstehen zwar Platt, aber sie sprechen es nicht mehr, glaube ich.“ Mit seinen Plattkenntnissen wurde er ernst genommen, konnte mit den Bauern und Poahlbürgern auf Augenhöhe sprechen.

Nach der Ausbildung und seinem 15-monatigen Wehrdienst arbeitete Gausling zwölf Jahre im Bauamt. Damals mussten die Anträge noch alle händisch oder mit der Schreibmaschine ausgefüllt werden. In Zeiten der Digitalisierung können die Bürger heute einiges von zu Hause aus erledigen. Zum einen erleichtert es die Arbeit, Franz-Josef Gausling fehlt dadurch aber das Gespräch mit den Menschen. „Gerade in kleinen Orten finde ich das schade.“

Prägende Zeit

Eine spannende und prägende Zeit sind für den künftigen Rentner die sechs Jahre (91 bis 97) im Sozialamt gewesen. Es war die Zeit, als zahlreiche Aussiedler aus ehemaligen Sowjetrepubliken und auch Flüchtlinge aus dem Jugoslawien-Krieg nach Schöppingen kamen. 120 Kriegsflüchtlinge brachte die Gemeinde damals in der Hueskamphalle und im Jugendheim unter. „Dafür hatten wir nur eineinhalb Leute und die Hausmeister“, erinnert sich der 63-Jährige.

Gespür für Denkweise

Die Phase war trotz hoher Arbeitsintensität „bereichernd für den eigenen Horizont“, sagt Gausling. Er habe ein Gespür dafür bekommen, wie Menschen mit anderen kulturellen Hintergründen denken. „Andere Kulturen kennenzulernen, ist schon interessant.“

Etliche Kinder von Flüchtlingen hat er später wiedergetroffen – beim Kauf eines Grundstücks. Das hat ihn gefreut, ist es doch ein Zeichen dafür, dass die Zugezogenen in Schöppingen heimisch geworden sind. Dass die Menschen ihn Jahre später auf der Straße noch freundlich grüßen, freut ihn und zeigt, dass er mit seiner Art durchaus ankam.

Völlig neues Themenfeld

Ab 1997 war Gausling „der für das Finanzwesen zuständige Beschäftige“, die heutige Kämmerer-Position. Wieder einmal musste er sich in ein völlig neues Themenfeld einarbeiten. „Die Vielfalt der Aufgaben war interessant. Es wurde nie langweilig“, sagt Gausling rückblickend auf seine fast 46 Jahre Verwaltungstätigkeit. Er hat sich nie „gescheut, jemanden um Hilfe zu bitten.“ Für die ganz tief gehenden Details gebe es schließlich Fachleute in anderen Institutionen.

Wichtig ist ihm zudem der Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen gewesen. Das gute Miteinander hat ihm Freude bereitet.

Wechselnde Funktionen

1999 wurde Gausling Fachbereichsleiter. Er begleitete die Umstellung auf den Euro in der Verwaltung mit. Am 2. Januar 2002 schaute er mit Karl-Heinz Heßling, ob die Umstellung geklappt hatte. Hatte sie. Noch heute kann Gausling die fünfstellige Nachkommazahl des Umrechnungskurses (1,95583 DM) auswendig notieren.

2002 wechselte Gausling wieder die Funktion – jetzt wurde er Leiter des Fachbereichs 1 – Organisation, Personal, Liegenschaften, Soziale, Schulen. Dazu kommt Kultur, Datenverarbeitung und Wirtschaftsförderung. Außerdem kümmerte sich Gausling um die Verwaltung des Schulzweckverbandes. Ohne den Zweckverband, so Gausling, stünde das Schulgebäude heute leer. Auch beim Künstlerdorf half er bei der Verwaltung mit. „Als Hobby nebenbei“ hat er noch das Apfelfest mitorganisiert. „Das hat Spaß gemacht. Da konnte man Ideen entwickeln.“

Wahl zum Allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters

2003 wählte ihn der Rat zum Allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters. Zwölf Jahre, von 1990 bis 2002, war Gausling Personalratsvorsitzender. „Dann habe ich die Seiten gewechselt“, sagt er mit einem Lächeln im Gesicht. Als Fachbereichsleiter I hatte er die Verantwortung über das Personal.

Neben der Einführung des PCs hat aus seiner Sicht vor allem die E-Mail „die Arbeit revolutioniert“. Die Bürger seien anspruchsvoller geworden. Sie erwarteten eine umgehende Antwort. Doch diese Aufgabe übergibt er nun an seinen Nachfolger Fabian Wellers.

Liegengebliebene Konzertkarten

Franz-Josef Gausling will jetzt „erst mal Luft schnappen“. Und bei besserem Wetter möchte er sich seinen Hobbys, dem Radfahren und dem großen Garten, widmen. Auch hat er dann mehr Zeit für seine Frau, mit der er seit 33 Jahren verheiratet ist. Der 63-Jährige besitzt auch noch diverse Konzertkarten, die wegen der Corona-Pandemie liegengeblieben sind. Von Jazz bis Rockmusik, Franz-Josef Gausling hat – wie bei der Arbeit – ein breites Interesse.