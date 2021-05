NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer verteilt Grundgesetz-Ausgaben an Zehntklässler der Sekundarschule

Schöppingen -

Die Folgen der Corona-Pandemie für die Schülerinnen und Schüler sind ungewiss. „Wir wissen noch nicht, was es für die Jüngeren in Zukunft bedeutet“, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitagvormittag während ihres Besuchs anlässlich des Verfassungstags vor Zehntklässlern.