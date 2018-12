Weniger Geld für LWL

Kreis Coesfeld. Der Kreis Coesfeld zahlt im kommenden Jahr 49,7 Millionen Euro an Umlage für den Haushalt des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) 2019. Das entspricht einem Hebesatz von 15,15 Prozent. Der Kreis muss damit 397 000 Euro weniger aufbringen als noch bei dem ursprünglich geplanten Hebesatz für 2019 von 15,4 Prozent, den die LWL-Verwaltung bei der Haushaltseinbringung im Oktober vorschlug. Die LWL-Landschaftsversammlung stimmte mit großer Mehrheit in ihrer Sitzung gestern in Münster für den Haushaltsentwurf und damit auch für die nach 2018 zweite Senkung des LWL-Hebesatzes von 16 Prozent auf 15,15 Prozent, die allen 27 Mitgliedskörperschaften in Westfalen-Lippe zugute kommt. Durch die weitere Hebesatz-Senkung von 15,4 auf 15,15 Prozent hat die LWL-Landschaftsversammlung dafür gesorgt, dass die Städte und Kreise nochmal 18 Mio. Euro weniger als geplant überweisen müssen. Der Etat des LWL hat 2019 ein Volumen von 3,62 Milliarden Euro. Fast 90 Prozent des Haushaltes werden für soziale Leistungen an die rund 8,3 Mio. Menschen in Westfalen. Die Senkung der Umlage ist durch gute Einnahmepositionen aufgrund der konjunkturellen Situation und der damit verbundenen hohen Steuer- einahmen möglich.

Von Allgemeine Zeitung