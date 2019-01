Glosse:Kommt noch ‘n Zug?

Silvester ist nicht sicher, wenn man Bahnfahrer ist. Dass Neujahr ausfällt oder Karneval – sowas schafft nur die Bahn. Eine Freundin wartete jetzt wieder abends in Dortmund am Bahnhof, sie wollte zurück Richtung Coesfeld. Ganz normal. Wie jeden Tag. Pendlerin halt. Diesmal stand sie nur schon über ‘ne Stunde in der Kälte am Bahnhof. Stellwerkausfall zwischen Lüdinghausen und Coesfeld. Wahrscheinlich länger kaputt. Schienenersatzverkehr. Bahn kündigte Busse an – aber nicht, wann. Nicht, ob überhaupt welche in die richtige Richtung fahren. Als nach einer Stunde einer kam, rückte der ab nach Lünen. Nix mit weiter ins Münsterland. Die Bahnleute selber wussten auch nicht weiter, erzählte die Freundin. Sie tranken Kaffee und die Freundin fror.

Eine Alternative mit der Bahn-App gesucht. Vielleicht über Dorsten? Lieber nicht, da sind ja die Zugführer andauernd krank – was dazu führt, dass ruckizucki eben gar kein Zug mehr auf der Strecke fährt. Oder nur ab und zu. Dabei wurde eben diese Bummel-Verbindung mit dem Regionale-Projekt gerade erst dick aufgewertet, es gab eine feine Stange an Fördermitteln, und seit neuestem soll man ohne Umsteigen ratzfatz nach Essen durchfahren können. Ja, ist klar, nicht.

Aber es gibt ja, hach, noch eine Alternative: über Hamm und Münster juckeln. Sieben Minuten Umsteigezeit in Hamm, das müsste klappen. Falls dieser Zug pünktlich ist. Und der kam – halten Sie sich fest –tatsächlich pünktlich. Tja, dann aber, Sie ahnen es schon, was passierte? Kurz vor Hamm hielt der Zug an und wartete. Und wartete und wartete – weil ein IC vorbei musste. Der Zug mit der Freundin drin erreichte Hamm genau neun Minuten später – und der Anschlusszug zuckelte vor ihrer Nase davon.

Fährt noch ein Zug? Ja, in einer Stunde. Damit klappte es dann. Echt. Kurz vor Schluss. Läuft doch. Auch wenn man in der Zeit genauso gut nach Paris hätte reisen können. Aber was will man schon in Paris.