Lüdinghausen. Gleich mit einem echten Highlight eröffnet der Kreis Coesfeld die Burg-Jazz-Saison 2019 auf der Burg Vischering in Lüdinghausen: Der vierfache „Echo“-Preisträger Vincent Peirani tritt am 1. Februar (Freitag) um 20 Uhr im Veranstaltungssaal in der Vorburg auf.

Von Allgemeine Zeitung