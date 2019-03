Mit ihren Beratungsschwerpunkten in der Adipositasbehandlung, Schmerzmedizin sowie Schwangerschafts-, Still-, Säuglings- und Kinderernährung setzt sie sich viel mit dem Thema Zucker auseinander. Über den Sinn einer Zuckersteuer spricht der Coesfelder CDU-Landtagsabgeordnete Wilhelm Korth.

Jedes Jahr nehmen sich viele Bundesbürger vor, ganz auf Süßigkeiten zu verzichten. Doch warum ist es so schwer diesen Vorsatz einzuhalten? Im menschlichen Gehirn wird durch Zucker das Belohnungssystem aktiviert. Obwohl jedem bekannt ist, dass Zucker eine der Hauptursachen zahlreicher Erkrankungen ist, greift fast jeder gerne mal zu Süßigkeiten. Laut Stiftung Warentest verbraucht der Durchschnittsbürger rund 90 Gramm Haushaltszucker am Tag, das sind umgerechnet rund 29 Stück Würfelzucker. Davon ist der größte Teil in Lebensmittel versteckt. Wie sieht es mit Fruchtzucker und Honig aus? Braucht der menschliche Körper überhaupt Zucker?

Infos: Tel. 02541/7540