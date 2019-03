„Reset Landpartie“ in der Kolvenburg

Billerbeck. Mit einer ungewöhnlichen Kaffeefahrt und einem spannenden Folk-Pop-Konzert wird die Kultursaison in der Kolvenburg am kommenden Sonntag (31. März) eröffnet. Die Projektreihe „Reset Landpartie“ bietet ihre erste Tour 2019 in Billerbeck an. Und neben vielen Gästen aus Münster, die bereits mit dem Bus anreisen, sind auch Besucher willkommen, die direkt zum Kulturort des Kreises Coesfeld kommen. Dort startet um 16.30 Uhr ein musikalischer Kulturspaziergang mit Dombesuch. Dann geht es zurück zur Kolvenburg, wo sich das Konzert mit „The Breath“ im historischen Ambiente stattfindet. Wer nur das Konzert ab 19.30 Uhr genießen möchte, ist ebenfalls willkommen. Sängerin Ríoghnach Connolly stammt aus Armagh in Nordirland. Die Songs sprechen von Erneuerung, Hoffnung und Erinnerung – tiefgehender Folk-Pop. Karten unter Tel. 02591 / 79900 (15 Euro, nur für das Konzert 13 Euro).

Von Allgemeine Zeitung