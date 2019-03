740 Ideen für den Radverkehr

Der Kreis will die Hinweise auswerten und in das Radwegekonzept einfließen lassen, an dem verschiedene weitere Experten beteiligt sind. Darunter Straßen.NRW als wichtiger Baulastträger, Vertreter der Kommunen, des Fahrradclubs ADFC und des Verkehrsklubs VCD. Gefragt sind dabei die Verbindungen für den Alltagsradverkehr – also nicht die touristischen und auch nicht die innerörtlichen Wege. „Wir wollen die Strecken zwischen den Städten, Gemeinden und Ortsteilen des Kreises verbessern“, erläutert Raabe.

Die vielen Hinweise, die Bürger auch zu kritischen Punkten in den Orten gegeben haben, gehen aber nicht verloren, wie Raabe versicherte. „Wir geben sie an die zuständigen Behörden weiter.“

Mit dem Radwegekonzept will der Kreis Coesfeld erreichen, dass wichtige Ziele bequem und sicher mit dem Fahrrad erreichen können. Ziel es ist, noch mehr Berufspendler zum Umstieg auf das Fahrrad zu motivieren. „Es stellt sich zum Beispiel die Frage, ob es sinnvoller ist, zwischen Coesfeld und Dülmen an der Bundesstraße den Radweg auszubauen oder die Verbindung entlang der Bahntrasse“, nennt Raabe ein Beispiel.

Mit dem Projekt sollen insbesondere Kurzstrecken zwischen den Orten – auch nach Münster oder in Nachbarkreise – verbessert werden. Einer Erhebung von 2016 zufolge werden fast die Hälfte aller Fahrten im Kreis Coesfeld mit dem Auto zurückgelegt. Da ist aus Sicht der Akteure noch viel Luft nach oben fürs klimafreundliche Fahrrad.

In einem nächsten Schritt sollen die Vorschläge vom Kreis und dem bearbeitenden Büro ausgewertet werden; mehrere Verbindungen zwischen den Orten sollen auch noch abgefahren werden.

www.fahrrad-coesfeld.de