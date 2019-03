„Weg von den Puzzle-Steinen“

Die Politik gab im Fachausschuss breite Zustimmung für so ein Konzept, das nun unter Federführung der wfc entwickelt werden soll. Aus allen Fraktionen sollen Politiker – als Bürgervertreter – zusammen mit Experten in Workshops kreisweit interessante Themen und Projekte formulieren. Eingebunden werden auch die Städte und Gemeinden des Kreises. „Wir wären einer der ersten Kreise mit so einer Strategie“, freute sich Grüner. Große Städte sind nämlich in Sachen Digitalisierung bereits unterwegs. „Sie haben einen massiven Vorteil, weil sie mehr Möglichkeiten haben. Deswegen müssen wir etwas tun, damit wir als ländlicher Raum nicht abgehängt werden“, so Grüner.

Es gehe darum, die Lebensqualität im Kreis Coesfeld zu verbessern. „Es reicht nicht aus, dass sich die Verwaltungen und die Wirtschaft digitalisieren.“

Wilms nannte als Beispiel einen Arztbesuch: „Für ein Rezept muss man nicht unbedingt vorbeikommen, das Verschicken ließe sich auch digital lösen.“ Sogar bestimmte Sprechstunden seien über Internet-Telefon möglich. „Die Frage ist nur, wer diese Projekte ermöglicht und anschiebt.“ Und da sollte die „öffentliche Hand“ als Initiator eine tragende Rolle spielen. Verknüpfungsmöglichkeiten sehen die Akteure auch im Einzelhandel: Ideen wie digitale Einkaufsgutscheine seien nicht sinnvoll, wenn sie nur lokal umgesetzt würden. „Niemand kauft nur in einem Ort ein, sondern will solche Gutscheine auch woanders nutzen können“, veranschaulichte Wilms.