Digitalisierung mit Expertenrat

Positive Rückmeldungen gab es laut Borgmann von den elf Städten und Gemeinden auf die Aktion „Coesfeld blüht auf“, mit der mit Blühstreifen an Straßenrändern etwas für Artenvielfalt getan werden soll. „Wir wollen mit unseren Bauhöfen überlegen, was an den Gemeindestraßen noch möglich ist“, so Borgmann.

Ein weiteres Thema betrifft die Zuschüsse für den Ausbau von Glasfasernetzen im Außenbereich. In Lüdinghausen hatte sich der Rat mehrheitlich für eine nachträgliche Zuschussregelung entschieden. Der Bürgermeister will den Beschluss nun in der Ratssitzung am 11. April beanstanden, weil er der Meinung ist, dass diese Regelung gegen geltendes Recht verstößt. Zumal die Vorgehensweise dann auch in anderen Orten möglich sein müsste. Der Kreis Coesfeld als Kommunalaufsicht werde letztlich wohl entscheiden müssen, wie damit umzugehen ist, so Borgmann. Zwar gab es auch in anderen Kommunen Zuschüsse für Eigeninitiativen, diese seien aber deswegen unstrittig, weil die Konditionen im Vorfeld vereinbart worden seien. „Nicht hinterher“, so Borgmann.