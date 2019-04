Auftakt von „Grenz-Muziek“

„Das passt wunderbar in die schöne Atmosphäre der Kolvenburg“, findet Kulturdezernent Detlef Schütt vom Kreis Coesfeld. Und nicht nur das: Durch das neue Format werde die enge Verbindung zwischen den beiden Nachbarländern auch kulturell gepflegt. Die Macht von Intimität authentisch auf die Bühne gebracht – so könnte man die Musik des Songwriter-Duos aus Leadsängerin Hanna Meyerholz und Bandkollege Phil Wood beschreiben. Die jungen Musiker aus Münster begeistern durch moderne und doch zeitlose Melodien – mutig, ohne großes Pathos, aber mit viel Feingefühl für filigrane Arrangements. 2014 ist das Debütalbum „How to swim“ erschienen (Skycap Records). Im selben Jahr gewannen die beiden den „Deutschen Rock & Pop Preis“.

Johanneke ter Stege ist eine Singer/Songwriterin aus Enschede. Sie studierte an der Popakademie ArtEZ in Enschede von 2009 bis 2013. Ihre Soloauftritte begleitet sie selbst am Klavier. Zu ihrer Musik sagt sie: „Ich möchte Menschen mit meiner Musik inspirieren und ihnen einen anderen Blick auf die Welt um uns herum ermöglichen.“

Eintritt acht Euro. Tickets in der Billerbecker Kolvenburg oder in der Burg Vischering in Lüdinghausen, telefonisch unter Tel. 02591 / 79900 (Kreis Coesfeld).