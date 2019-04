Drucken wie der berühmte Rubens

Zur aktuellen Rubens-Ausstellung auf Burg Vischering in Lüdinghausen sind interessierte Besucher am Sonntag, 7. April, eingeladen, einmal selbst die Kunst des Druckens zu versuchen. Gedruckt wird mit der Hilfe des Künstler Andreas Gorke auf einer professionellen Sternradpresse, genauso, wie schon in der Werkstatt von Peter Paul Rubens gearbeitet wurde. Rubens ließ viele seiner Werke von bekannten Kupferstechern nachstechen und griff auch immer selbst in den Druckprozess ein. Da die Kupferstiche in einer gewissen Auflage gedruckt werden konnten, hatten auch weniger betuchte Zeitgenossen die Möglichkeit, an beliebten Themen der Kunst teilzuhaben.

Von Allgemeine Zeitung