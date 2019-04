Interessante Berufe kennenlernen

Kreis Coesfeld. Ein Tag als Handwerkerin, Erzieher oder IT-Spezialist? Einen Einblick in den Alltag vieler Berufe erhalten Schüler aus den achten Klassen in der Berufsfelderkundung (BFE). Sechs Schüler aus dem Kreis erkundeten auch Tätigkeiten in der Kreisverwaltung. Damit die Nachwuchskräfte von morgen und die Betriebe einfacher zusammenfinden, bietet der Kreis Coesfeld eine Buchungsplattform an, wo Unternehmen ihre Angebote für die Berufsfelderkundungen vorstellen und die jungen Leute diese unkompliziert buchen können: | www.kreis-coesfeld.bfe-nrw.de

Von Allgemeine Zeitung